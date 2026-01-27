Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Δίωξη του πρώην βουλευτή Κόνορ ΜακΓκιν για σεξουαλική επίθεση
H ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας για υπόθεση του 2022
Δίωξη για σεξουαλική επίθεση άσκησαν οι εισαγγελικές αρχές στον πρώην βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Κόνορ ΜακΓκίν, στη Βρετανία για υπόθεση που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, μια γυναίκα κατήγγειλε τον ΜακΓκίν το 2022 για σεξουαλική επίθεση, με τις αρχές να καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Η Αντεισαγγελέας του Νότιου Λονδίνου, Τζέσικα Γουόκερ, δήλωσε ότι η δίωξη είναι «προς το δημόσιο συμφέρον».
Η κομματική ιδιότητα του 41χρονου ΜακΓκίν είχε ανασταλεί το 2022, έπειτα από τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του. Ο ίδιος παρέμεινε ανεξάρτητος βουλευτής έως τις Βουλευτικές Εκλογές του 2024, οπότε και δεν επανεξελέγη.
Ο πρώην βουλευτής αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τον επόμενο μήνα, όπου και θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες που του αποδίδονται.
