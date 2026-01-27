Αποζημιώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ στα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν θα λάβουν 216.000 η κάθε μία εντός τριών μηνών το πολύ - Οι πληρωμές στους τραυματίες θα κυμαίνονται από 2.400 έως 84.000 ευρώ