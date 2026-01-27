Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, λέει ο Ζελένσκι
Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, λέει ο Ζελένσκι

Τόνισε ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την κίνηση αυτή ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, λέει ο Ζελένσκι
Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την κίνηση αυτή ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για τη χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

