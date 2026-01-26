Ο Ράμα μίλησε στην Κνεσέτ: Είμαι Καθολικός, η γυναίκα μου Μουσουλμάνα, τα δυο παιδιά μας Ορθόδοξα, το τρίτο μπορεί να γίνει Ιουδαίος

Ασφαλές καταφύγιο των Εβραίων η Αλβανία, τόνισε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του





From Mossad Jokes to Trump Parallels: Rama Wins Over the Knesset With Sharp Wit and Political Flair pic.twitter.com/VebA8Nvfxa — Albanian Post (@AlbanianPostAP) January 26, 2026

«Ασφαλές καταφύγιο των Εβραίων η Αλβανία»

Prime Minister of Albania Edi Rama in the Knesset Plenum: Until Hamas is fully dismantled—its two million prisoners will never be truly free and no peace can endure; May the State of Israel flourish and be safe for eternityhttps://t.co/lmQBL9zTzN pic.twitter.com/qu2fPevR4i — The Knesset (@KnessetENG) January 26, 2026

«Μπορώ να σας ενημερώσω ότι τα γόνατά μου τρέμουν». Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του στην Κνεσέτ ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα , ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μπενιαμίν Νετανιάχου , τον οποίο και χαρακτήρισε ως έναν από τους πέντε κορυφαίους ομιλητές στον κόσμο, στη δική του συνείδηση.Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας–Ισραήλ και αποκτά συμβολικό χαρακτήρα λόγω της θεσμικής βαρύτητας της Κνεσέτ και της σπανιότητας αντίστοιχων προσκλήσεων προς ξένους αξιωματούχους.Ο Ράμα αναφέρθηκε, επίσης, στους ιστορικούς δεσμούς του Ισραήλ με την Αλβανία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα του «καταφύγιο» για χιλιάδες Εβραίους πριν και κατά τα χρόνια του ναζισμού στην Ευρώπη.Μίλησε επίσης για ζητήματα θρησκειών, αναφερόμενος, επί προσωπικού, στη δική του οικογένεια. «Είμαι Καθολικός, η γυναίκα μου είναι Μουσουλμάνα, τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μας είναι Ορθόδοξα και το μικρότερο μπορεί μια μέρα να επιλέξει να γίνει Ιουδαίος... και αυτό θα ήταν μια χαρά για εμάς. Η οικογένειά μας δεν είναι μοναδική... Είναι μια συνηθισμένη αλβανική ιστορία. Οι Αλβανοί γιορτάζουν μαζί τις σημαντικές θρησκευτικές ημέρες ο ένας του άλλου».«73 Αλβανοί όλων των θρησκειών αναγνωρίστηκαν ως Δίκαιοι των Εθνών, η μνήμη των οποίων λάμπει μέσα στα τείχη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο Γιαντ Βασέμ. Η μικρή Αλβανία ήταν πάντα ένα ασφαλές καταφύγιο για τους Εβραίους, πολύ πριν από την εποχή μας, και οι απλοί Αλβανοί έκαναν αυτό το πολύ μικρό μέρος τη μόνη χώρα στον χάρτη της Ευρώπης που βγήκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με περισσότερους Εβραίους από ό,τι είχε όταν εισήλθε» δήλωσε αρχικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.Και προσέθεσε: «Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν μπορεί να διεκδικήσει ένα τόσο ιστορικό καθαρό "μητρώο", χωρίς ούτε έναν Εβραίο -ούτε έναν- να παραδίδεται στους Ναζί. Και κανείς καλύτερα από την Αλβανία δεν μπορεί να μαρτυρήσει μια απλή αλήθεια, ότι το να είσαι Μουσουλμάνος και το να είσαι αντισημίτης δεν συνδέονται μεταξύ τους από την πίστη στον Θεό, αλλά από την πιο αποτρόπαια προδοσία του Θεού».«Όταν άλλοι παρέδωσαν τους Εβραίους τους στις Αρχές, οι Αλβανοί τους παρέδωσαν σε ασφαλές μέρος. Αυτή η ιστορία δεν είναι στολίδι, είναι μια πυξίδα που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να παραμείνουμε άξιοι του δώρου της ζωής που μας χάρισε ο ίδιος Θεός, και να δημιουργήσουμε κάτι άξιο αυτού του δώρου σε αυτή τη γη, ώστε τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να μην υποφέρουν αύριο εξαιτίας αυτού που δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε σήμερα ή δεν μαθαίνουμε από το χθες. Γι' αυτό η Αλβανία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που ψήφισαν νέα προηγμένη νομοθεσία κατά του αντισημιτισμού», συνέχισε ο Ράμα.

«Δύο εκατομμύρια "κρατούμενοι" της Χαμάς»

Αναφερόμενος στην συμμετοχή της Αλβανίας στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Έντι Ράμα είπε, στρέφοντας παράλληλα τα βέλη του κατά της Χαμάς, χαρακτηρίζοντας τους Παλαιστίνιους «κρατούμενους» της οργάνωσης:



«Μέρος αυτής της μεγάλης τιμής για μένα είναι να έρχομαι εδώ αφότου το Αλβανικό Κοινοβούλιο επικύρωσε την απόφαση να συμμετάσχει ο Πρόεδρος Τραμπ στις προσπάθειές του για ειρήνη και επίλυση συγκρούσεων, και να καταστήσει την Αλβανία ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης του, συμβάλλοντας ταπεινά στο μνημειώδες έργο της μετατροπής του νέου παραθύρου ευκαιρίας σε έναν νέο ορίζοντα ελπίδας και ευημερίας για τον λαό της Γάζας και για την περιοχή.



«Πάντα ένιωθα λύπη για τους σεβαστούς και καλοπροαίρετους διεθνείς δημόσιους ηγέτες ή ενώσεις που ορθώς περιέγραφαν τη Γάζα ως μια ανοιχτή ελεύθερη φυλακή, αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον πραγματικό δεσμοφύλακα του λαού της Γάζας. Δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν ότι ο δεσμοφύλακας της Γάζας είναι η Χαμάς, κανένας άλλος εκτός από τη Χαμάς. Η ιδεολογία της τρομοκρατίας - εναντίον του ίδιου του λαού της πρώτα και κύρια, και προς το εβραϊκό έθνος - ότι καμία παλαιστινιακή ζωή δεν αξίζει να ζει μέχρι να εξοντωθεί το Κράτος του Ισραήλ.



Επομένως, μέχρι να διαλυθεί πλήρως η Χαμάς, τα δύο εκατομμύρια "κρατούμενοί" της δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ελεύθερα και καμία ειρήνη δεν μπορεί να διαρκέσει».



«Γιατί δεν υπήρξε καμία συγκέντρωση στην Ευρώπη για το Ιράν»

Μεταξύ άλλων, ο Ράμα αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στο Ιράν, εκφράζοντας απορία για την απουσία παρέμβασης των ανθρωπιστικών οργανώσεων ανά τον πλανήτη.



«Η ερώτησή μου εδώ είναι η εξής: Πώς είναι δυνατόν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης να μιλούν για 30.000 νεκρούς σε τρεις ημέρες στο Ιράν, αλλά να μην υπάρχει καμία συγκέντρωση σε καμία πλατεία στην Ευρώπη εναντίον των Αγιατολάχ που να ζητά το τέλος αυτού του καθεστώτος;», αναρωτήθηκε.



«Η Αλβανία δεν θα μπορούσε να νιώθει πιο ευλογημένη από το να συγκαταλέγει τόσο το Ισραήλ όσο και τις αραβικές χώρες στους στενούς της φίλους», δήλωσε κλείνοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός Ράμα και συνέχισε παραθέτοντας τα λόγια του δολοφονηθέντος πρωθυπουργού του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, που μοιράστηκε το 1994 το Νόμπελ Ειρήνης με τον Σιμόν Πέρες και τον Γιάσερ Αραφάτ: «Ξεκινάμε ένα νέο μονοπάτι, που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια εποχή ειρήνης, στο τέλος των πολέμων».