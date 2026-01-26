«Ήξερε ότι σκότωνε ένα παιδί»: 26χρονος στη Βρετανία δολοφόνησε με μαχαίρι κοριτσάκι που έπαιζε στον δρόμο

Ένας 26χρονος Λιθουανός κατηγορείται ότι σκότωσε ένα 9χρονο κορίτσι
, την Λίλια Βαλουτίτε, μαχαιρώνοντάς το στην καρδιά ενώ εκείνη έπαιζε με ένα χούλα-χουπ στο δρόμο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου 2022, σε περιοχή της πόλης Βοστώνη, στη Βρετανία
, ενώ η μητέρα του κοριτσιού εργαζόταν κοντά στο σημείο της δολοφονίας.
Σύμφωνα με τη Daily Mail
, ο δράστης, Ντεϊβίντας Σκέμπας, αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά παραδέχεται την ανθρωποκτονία από μειωμένη ευθύνη, λόγω σχιζοφρένειας. Ο εισαγγελέας της υπόθεσης τόνισε από την πλευρά του ότι η δολοφονία ήταν μια «σκοτεινή ενέργεια» και ότι ο κατηγορούμενος είχε πλήρη αίσθηση του τι έκανε. «Γνώριζε ότι σκότωνε ένα παιδί», είπε χαρακτηριστικά.
Η στυγερή δολοφονία και η υπεράσπιση του κατηγορουμένου
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ακούστηκε ότι η μητέρα της μικρής Λίλια εργαζόταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο μακρύτερα η κόρη της έπεφτε θύμα δολοφονίας. Ο εισαγγελέας είπε στους ένορκους ότι η υπόθεση είναι «τραγική», και ότι - αν και είναι φυσικό να νιώσουν συναισθηματική φόρτιση- πρέπει να κρίνουν με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πλευρά του φερόμενου ως δράστη αναμένεται να σταθεί στο ότι έχει το ακαταλόγιστο, λόγω της ψυχικής του κατάστασης, ενώ οι ένορκοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν το έγκλημα αυτό ήταν αποτέλεσμα της σχιζοφρένειας ή αν η πράξη του 26χρονου ήταν προμελετημένη.
Συγκλονίζουν οι τελευταίες στιγμές του παιδιού
Ο εισαγγελέας περιέγραψε στο δικαστήριο τις τελευταίες στιγμές της εννιάχρονης Λίλια, η οποία έπαιζε έξω από κατάστημα όπου εργαζόταν η μητέρα της, στο κέντρο της πόλης. Όπως είπε, ήταν ένα ήσυχο απόγευμα και το παιδί έπαιζε σε έναν πεζόδρομο, με την κίνηση εκείνη την ώρα να είναι περιορισμένη.
Όπως είπε, η μικρή Λίλια έπαιζε ανέμελα στο πεζοδρόμιο με ένα χούλα-χουπ, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθούσε.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος είχε στήσει καρτέρι στο παιδί. Περίμενε υπομονετικά μέχρι να απομακρυνθούν οι λιγοστοί πεζοί από το σημείο, ώστε να μείνει μόνο στον δρόμο.
Όταν η περιοχή άδειασε, πλησίασε τη Λίλια, επιταχύνοντας το βήμα του και βγάζοντας την ώρα εκείνη ενώ ένα μαχαίρι από την πίσω τσέπη του παντελονιού του.