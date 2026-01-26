«Ήξερε ότι σκότωνε ένα παιδί»: 26χρονος στη Βρετανία δολοφόνησε με μαχαίρι κοριτσάκι που έπαιζε στον δρόμο

Ο δράστης, που πάσχει από σχιζοφρένεια, έστησε καρτέρι και μαχαίρωσε στην καρδιά μια 9χρονη, την ώρα που η μητέρα του εργαζόταν σε επιχείρηση λίγο μακρύτερα





Σύμφωνα με τη



Η στυγερή δολοφονία και η υπεράσπιση του κατηγορουμένου Κατά τη διάρκεια της δίκης, ακούστηκε ότι η μητέρα της μικρής Λίλια εργαζόταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο μακρύτερα η κόρη της έπεφτε θύμα δολοφονίας. Ο εισαγγελέας είπε στους ένορκους ότι η υπόθεση είναι «τραγική», και ότι - αν και είναι φυσικό να νιώσουν συναισθηματική φόρτιση- πρέπει να κρίνουν με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.



A trial has heard how nine-year-old Lilia Valutyte was stabbed while playing in a street in Boston.



Deividas Skebas is accused of murder.



Our reporter Cara Bostock is at Lincoln Crown Court. pic.twitter.com/nSp9NJpczz — Hits Radio Lincolnshire News (@HitsLincsNews) January 26, 2026





Συγκλονίζουν οι τελευταίες στιγμές του παιδιού Ο εισαγγελέας περιέγραψε στο δικαστήριο τις τελευταίες στιγμές της εννιάχρονης Λίλια, η οποία έπαιζε έξω από κατάστημα όπου εργαζόταν η μητέρα της, στο κέντρο της πόλης. Όπως είπε, ήταν ένα ήσυχο απόγευμα και το παιδί έπαιζε σε έναν πεζόδρομο, με την κίνηση εκείνη την ώρα να είναι περιορισμένη.



Όπως είπε, η μικρή Λίλια έπαιζε ανέμελα στο πεζοδρόμιο με ένα χούλα-χουπ, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να προμηνύει την τραγωδία που θα ακολουθούσε.



The mother of nine-year-old Lilia Valutyte who was stabbed in Lincolnshire is now one of 18 Boston Independents who control the council. More on the stories behind the local election results on @itvcalendar at 6 pic.twitter.com/R89YlOdsNM — Katie Oscroft (@katieoscroftitv) May 5, 2023

Όταν η περιοχή άδειασε, πλησίασε τη Λίλια, επιταχύνοντας το βήμα του και βγάζοντας την ώρα εκείνη ενώ ένα μαχαίρι από την πίσω τσέπη του παντελονιού του.



Κατά τη διάρκεια της δίκης, ακούστηκε ότι η μητέρα της μικρής Λίλια εργαζόταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο μακρύτερα η κόρη της έπεφτε θύμα δολοφονίας. Ο εισαγγελέας είπε στους ένορκους ότι η υπόθεση είναι «τραγική», και ότι - αν και είναι φυσικό να νιώσουν συναισθηματική φόρτιση- πρέπει να κρίνουν με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η πλευρά του φερόμενου ως δράστη αναμένεται να σταθεί στο ότι έχει το ακαταλόγιστο, λόγω της ψυχικής του κατάστασης, ενώ οι ένορκοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν το έγκλημα αυτό ήταν αποτέλεσμα της σχιζοφρένειας ή αν η πράξη του 26χρονου ήταν προμελετημένη.Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος είχε στήσει καρτέρι στο παιδί. Περίμενε υπομονετικά μέχρι να απομακρυνθούν οι λιγοστοί πεζοί από το σημείο, ώστε να μείνει μόνο στον δρόμο.

Το χτύπημα και η φυγή Ο εισαγγελέας περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Όπως είπε, ο κατηγορούμενος κάρφωσε το μαχαίρι κατευθείαν στο σώμα της Λίλια, με τέτοια δύναμη που την εκσφενδόνισε προς τα ρολά γειτονικού καταστήματος.



Το τραύμα διαπέρασε την καρδιά του παιδιού. Η Λίλια κατέρρευσε στον δρόμο, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του ένα αποτρόπαιο σκηνικό.



Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν κοντά στο σημείο καταδίωξε αρχικά τον κατηγορούμενο. Ωστόσο, όταν άκουσε «κραυγές αγωνίας», εγκατέλειψε την καταδίωξη και επέστρεψε για να προσπαθήσει να σώσει τη ζωή της μικρής Λίλια.



Παρά τις προσπάθειες, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, η Λίλια διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή, λιγότερο από μία ώρα μετά την επίθεση που συγκλόνισε την πόλη.



Η σύλληψη και η ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Ντεϊβίντας Σκέμπας συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουλίου. Ωστόσο, η ψυχική του υγεία παρουσίαζε επιδείνωση, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για νοσηλεία.



Οι ένορκοι άκουσαν πως, εκείνη την περίοδο, κρίθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν σε θέση να δικαστεί.



Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανέφερε στους ενόρκους ότι ο Σκέμπας δηλώνει αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ωστόσο παραδέχεται την ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επικαλούμενος μειωμένο καταλογισμό.



«Οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο κ. Σκέμπας έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια», τόνισε ο εισαγγελέας, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος έχει λάβει θεραπεία για την ψυχική του υγεία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Λιθουανία.



Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να καλείται να εξετάσει τόσο τα γεγονότα της υπόθεσης όσο και το ζήτημα της ποινικής ευθύνης του κατηγορουμένου.