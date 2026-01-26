Το Κρεμλίνο επιμένει: Δώστε μας ολόκληρο το Ντονμπάς για να συμφωνήσουμε, λέει το Tass
Το Κρεμλίνο επιμένει: Δώστε μας ολόκληρο το Ντονμπάς για να συμφωνήσουμε, λέει το Tass
Χωρίς συμφωνία οι διήμερες συζητήσεις στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών το σαββατοκύριακο - Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση στα τέλη της εβδομάδας
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν το σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι.
Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα καταλάβει δια της στρατιωτικής ισχύος ολόκληρη την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς -το 90% της οποίας ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Μόσχας-, αν το Κίεβο δεν δεχθεί να την παραδώσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τμήμα της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» παραπέμπει σ' αυτά που η Ρωσία λέει πως συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στη διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.
Η υποτιθέμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει να παραδώσει η Ουκρανία στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία ως όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.
Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.
Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά θετικά αυτό που αποκάλεσε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.
Οι συνομιλίες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, αλλά περισσότερες συνομιλίες αναμένονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα καταλάβει δια της στρατιωτικής ισχύος ολόκληρη την ουκρανική περιφέρεια του Ντονμπάς -το 90% της οποίας ελέγχουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της Μόσχας-, αν το Κίεβο δεν δεχθεί να την παραδώσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
«Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τμήμα της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά», δήλωσε, σύμφωνα με το TASS, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» παραπέμπει σ' αυτά που η Ρωσία λέει πως συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στη διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.
Η υποτιθέμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει να παραδώσει η Ουκρανία στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία ως όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.
Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.
Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά θετικά αυτό που αποκάλεσε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι.
Οι συνομιλίες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, αλλά περισσότερες συνομιλίες αναμένονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα