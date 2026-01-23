Ουκρανία: Σχέδιο 800 δισ. δολαρίων για την «ευημερία» μετά τον πόλεμο εξετάζουν Ευρώπη και ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Politico, έγγραφο 18 σελίδων περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για την εγγύηση της ανάκαμψης – Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040

Ευρώπη και 800 δισ. δολαρίων μέσω δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, αναφέρεται σε έγγραφο που επικαλείται το Politico.



Το έγγραφο εκτείνεται σε 18 σελίδες και περιγράφει 10ετές σχέδιο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας με ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η



Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προωθούν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από την εκεχειρία που παραμένει αβέβαιη. Μέχρι το 2040 η στρατηγική χρηματοδότησης

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την υλοποίηση του έργου. Ωστόσο, η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων θα είναι δύσκολη εφόσον η σύρραξη συνεχιστεί, σύμφωνα με την BlackRock, που παρέχει συμβουλές για το σχέδιο ανασυγκρότησης σε εθελοντική βάση.



Φίλιπ Χίλντερμπραντ την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός και εκτίμησε ότι θα πρέπει να γίνει σταδιακά και να πάρει χρόνο.



Στόχος η αυτοσυντηρούμενη ευημερία

Το σχέδιο ευημερίας είναι μέρος του σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που προωθούν οι ΗΠΑ και αναφέρει ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ. Στόχος είναι η μετάβαση την Ουκρανία από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.



Κλείσιμο Άμπου Ντάμπι τριήμερη συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζει την Ουάσιγκτον κυρίως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και άγκυρα αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.



Στο έγγραφο προβλέπεται η άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμοσύνης επί τόπου και υπογραμμίζεται ο ρόλος των ΗΠΑ στην κινητοποίηση ιδιωτικού κεφαλαίου. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Δαπάνες 500 δισ. δολάρια σε 10 χρόνια Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το έγγραφο.



Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση των ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά δεν ανέφεραν συγκεκριμένο ποσό.



Κι ενώ ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Στο έγγραφο η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.