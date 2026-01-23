Ντονμπάς, η... Γροιλανδία του Πούτιν: Το κομμάτι γης που θέλει διακαώς η Ρωσία είναι η κόκκινη γραμμή του Ζελένσκι - Η ιστορική και στρατηγική του σημασία

Έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου και παρά το αριθμητικό και υλικοτεχνικό πλεονέκτημα του ρωσικού στρατού, η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς. Ελέγχει σχεδόν όλη την περιφέρεια Λουχάνσκ και περίπου το 70% του Ντονέτσκ.Το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο η Ρωσία απαιτεί να παραδοθεί, ελέγχεται κατά τα δύο τρίτα από την Ουκρανία, ενώ το εναπομείναν ένα τρίτο, αποτελεί ζώνη σφοδρών συγκρούσεων. Το Institute for the Study of War εκτιμά ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό προέλασης, θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλοι 18 μήνες, για να καταλάβει η Ρωσία τα εναπομείναντα εδάφη υπό ουκρανικό έλεγχο.Ο Ζελένσκι επιμένει ότι οι μόνιμες εδαφικές παραχωρήσεις είναι αδιαπραγμάτευτες. Ακόμη και αν υπήρχε λαϊκή έγκριση -κάτι που οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν- μια τέτοια συμφωνία θα παραβίαζε το Διεθνές Δίκαιο, που απαγορεύει την κατάκτηση εδαφών διά της βίας. Η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναγνώρισης της σημερινής πραγματικότητας στο πεδίο σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά «πάγωμα» της σύγκρουσης στα υφιστάμενα μέτωπα.Ωστόσο, η οριστική απώλεια του Ντονμπάς θα αποδυνάμωνε σοβαρά την άμυνα της χώρας. Η περιοχή φιλοξενεί τον λεγόμενο «αμυντικό δακτύλιο» βιομηχανικών πόλεων, σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών αξόνων, που στηρίζουν την πρώτη γραμμή. Η απώλειά του θα άφηνε την ανατολική Ουκρανία εκτεθειμένη σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.Οι λεπτομέρειες της τελευταίας πρότασης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι μια αμερικανική ιδέα προέβλεπε τη δημιουργία «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στα τμήματα του Ντονμπάς που ελέγχει το Κίεβο, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας. Παραμένει ασαφές αν η Ρωσία θα αποδεχόταν ένα τέτοιο σενάριο.Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουκρανικές αρχές και μέσα ενημέρωσης καταγράφουν σοβαρές παραβιάσεις στις ρωσοκρατούμενες περιοχές: αυθαίρετες συλλήψεις, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και πλήρη καταστολή πολιτικών ελευθεριών. Έκθεση του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβριο ανέφερε ότι οι ρωσικές κατοχικές αρχές συνεχίζουν να παραβιάζουν θεμελιώδεις διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.Κάτοικοι που κατάφεραν να διαφύγουν μιλούν για εξαναγκαστική αποδοχή ρωσικών διαβατηρίων, ιδεολογική κατήχηση παιδιών και βίαιες τιμωρίες κάθε μορφής αντίστασης.