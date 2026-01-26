ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες στην Αττική, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες - Χάρτης Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας

O Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη
ΚΟΣΜΟΣ
Μπιλ Κλίντον Μινεάπολη Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ

O Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταγγέλλει ψέματα της κυβέρνησης Τραμπ και μιλά για φρικιαστικές σκηνές αστυνομικής βίας

O Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κάλεσμα στους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή τους» απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον, με αφορμή τους θανάτους δύο πολιτών στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικών. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για «φρικιαστικές σκηνές», καταγγέλλοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μας είπαν ψέματα» για τους δύο θανάτους

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X, ο Μπιλ Κλίντον τόνισε ότι η ευθύνη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας βαραίνει τους ίδιους τους πολίτες.

«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μας είπε ψέματα» σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν οι δύο Αμερικανοί στη Μινεάπολη.



Πολιτική ένταση και κοινωνική οργή στις ΗΠΑ

Η παρέμβαση Κλίντον έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα περιστατικά αστυνομικής βίας και οι αντιδράσεις που προκαλούν συνεχίζουν να πυροδοτούν διαδηλώσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου προστίθενται στο κύμα επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ, εντείνοντας την πίεση για διαφάνεια και λογοδοσία γύρω από τα γεγονότα στη Μινεάπολη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης