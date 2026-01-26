O Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να υψώσουν τη φωνή τους μετά τους θανάτους στη Μινεάπολη
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταγγέλλει ψέματα της κυβέρνησης Τραμπ και μιλά για φρικιαστικές σκηνές αστυνομικής βίας
Κάλεσμα στους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή τους» απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπιλ Κλίντον, με αφορμή τους θανάτους δύο πολιτών στη Μινεάπολη από πυρά αστυνομικών. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για «φρικιαστικές σκηνές», καταγγέλλοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.
«Επαφίεται σε όλους εμάς, που πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας, να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να υψώσουμε τη φωνή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μας είπε ψέματα» σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν οι δύο Αμερικανοί στη Μινεάπολη.
Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου προστίθενται στο κύμα επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ, εντείνοντας την πίεση για διαφάνεια και λογοδοσία γύρω από τα γεγονότα στη Μινεάπολη.
«Μας είπαν ψέματα» για τους δύο θανάτουςΣε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας X, ο Μπιλ Κλίντον τόνισε ότι η ευθύνη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας βαραίνει τους ίδιους τους πολίτες.
Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd— Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026
Πολιτική ένταση και κοινωνική οργή στις ΗΠΑΗ παρέμβαση Κλίντον έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα περιστατικά αστυνομικής βίας και οι αντιδράσεις που προκαλούν συνεχίζουν να πυροδοτούν διαδηλώσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις.
