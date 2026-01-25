Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Βραζιλία: Κεραυνός έπεσε σε διαδήλωση υποστηρικτών του Μπολσονάρου, τουλάχιστον 30 τραυματίες
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (25/1) στην Μπραζίλια, όταν κεραυνός έπληξε συγκέντρωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο Μνημείο JK, στον κεντρικό μνημειακό άξονα της Μπραζίλια, περιμένοντας την άφιξη πορείας υπέρ του Μπολσονάρου. Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από τον ομοσπονδιακό βουλευτή Νικόλας Φερέιρα.
Ο κεραυνός έπεσε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, με τις αρχές να στήνουν άμεσα σκηνή έκτακτης ανάγκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Συνολικά 72 άτομα δέχθηκαν ιατρική φροντίδα, ενώ 30 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε υπέρ του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Μπραζίλια.
En Brasil, hacen una manifestación a favor de Bolsonaro y les cae un rayo encima!— Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) January 25, 2026
Hasta la naturaleza se opone! 🤣🤣 pic.twitter.com/h1xztNaMrB
BRASÍLIA: Manifestante é levada ao Hospital de Base de Brasília após queda de descarga elétrica. O raio atingiu um grupo de bolsonaristas que estavam em ato convocado pelo deputado Nikolas Ferreira, na região do Memoral JK. Chove forte na região. pic.twitter.com/fbD9hq37r8— Renato Souza (@reporterenato) January 25, 2026
