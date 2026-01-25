Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ο Ισραηλινός στρατός ψάχνει τη σορό του τελευταίου ομήρου στη βόρεια Γάζα
Δυνάμεις του στρατού διεξάγουν επιχείρηση για να εντοπίσουν τη σορό του Ραν Γκβίλι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου
Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρηση του ισραηλινού στρατού σε ένα κοιμητήριο της βόρειας Γάζας για τον εντοπισμό της σορού του τελευταίου εναπομείναντα ομήρου, του Ραν Γκβίλι.
«Οι δυνάμεις του στρατού διεξάγουν μια επιχείρηση ευρείας εμβέλειας για να εντοπίσουν τη σορό (…) του Ραν Γκβίλι» ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μετέφερε στους μεσολαβητές πληροφορίες για τον εντοπισμό του νεκρού ομήρου.
