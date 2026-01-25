Ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, αναφορές για θύματα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στόχος ήταν ομάδα μελών της Χεζμπολάχ σε χώρο κατασκευής όπλων – Χτυπήματα και στην κοιλάδα Μπεκάα

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο είχε ως στόχο ομάδα μελών της Χεζμπολάχ σε εγκατάσταση που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή οπλισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το πλήγμα σημειώθηκε σε κτίριο στο χωριό Μπιρ ελ-Σανασέλ, κοντά στην περιοχή Κερμπέτ Σελέμ, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, αξιοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως χώρος παραγωγής όπλων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα είχε εντοπίσει αυξημένη δραστηριότητα μελών της οργάνωσης στο συγκεκριμένο σημείο.



Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για έναν νεκρό.

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επιπλέον στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικά δημοσιεύματα, η επίθεση έπληξε τα περίχωρα του χωριού Ναμπί Τσιτ, νότια της πόλης Μπάαλμπεκ.



Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι «η δραστηριότητα τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστά παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελεί απειλή για το Κράτος του Ισραήλ».

