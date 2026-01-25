Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ, αναφορές για θύματα
Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στόχος ήταν ομάδα μελών της Χεζμπολάχ σε χώρο κατασκευής όπλων – Χτυπήματα και στην κοιλάδα Μπεκάα
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), το πλήγμα σημειώθηκε σε κτίριο στο χωριό Μπιρ ελ-Σανασέλ, κοντά στην περιοχή Κερμπέτ Σελέμ, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, αξιοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ ως χώρος παραγωγής όπλων. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα είχε εντοπίσει αυξημένη δραστηριότητα μελών της οργάνωσης στο συγκεκριμένο σημείο.
In less than 60 minutes, Israel carried out a series of airstrikes near health facilities in Lebanon, and burned Haifa Hospital in Gaza, violating ceasefire agreements, and international law with absolutely no consequences.— Mohamad Safa (@mhdksafa) January 25, 2026
This is another war crime and the ICC remains silent. pic.twitter.com/pcWxT6UgSw
Λιβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ γίνεται λόγος και για έναν νεκρό.
Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επιπλέον στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με λιβανικά δημοσιεύματα, η επίθεση έπληξε τα περίχωρα του χωριού Ναμπί Τσιτ, νότια της πόλης Μπάαλμπεκ.
צה"ל תקף מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו באתר לייצור אמצעי לחימה בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 25, 2026
צה"ל תקף לפני זמן קצר מבנה ממנו פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביר א-סנסל שבדרום לבנון.
בתקופה האחרונה צה"ל זיהה פעילות של מחבלי הארגון במבנה, ששימש כאתר ייצור אמצעי לחימה עבור ארגון הטרור… pic.twitter.com/ewyAOd2hDU
Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι «η δραστηριότητα τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστά παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελεί απειλή για το Κράτος του Ισραήλ».
