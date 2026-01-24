Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Επιτήδειοι στο Βέλγιο προσπάθησαν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποδυόμενοι με ΑΙ τον βασιλιά Φίλιππο
Επιτήδειοι στο Βέλγιο προσπάθησαν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποδυόμενοι με ΑΙ τον βασιλιά Φίλιππο
Οι απατεώνες προσπάθησαν να προσεγγίσουν κύκλους κοντά στην βασιλική οικογένεια του Βελγίου, ξένους αξιωματούχους και επικεφαλής επιχειρήσεων, ενώ τα θύματά τους έβλεπαν σε βιντεοκλήσεις τον βασιλιά της χώρας
Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου με ανακοίνωσή της σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, έκανε γνωστό πως διεξάγει έρευνα για διεθνή απάτη με θύματα άτομα από τον στενό κύκλο της βασιλικής οικογένειας, ξένους αξιωματούχους καθώς και επικεφαλής μεγάλων εταιρειών.
Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης από τις αρχές του περασμένου έτους απατεώνες οι οποίοι παρίσταναν τον βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου ή στενούς συνεργάτες του, όπως τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Βενσάν Οσιό ή τον υποστράτηγο Στεφάν Ντουτρόν, επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας (SGRS), προσπαθούσαν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους για διάφορους σκοπούς.
Όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου μετά από παύση ολίγων μηνών οι άγνωστοι απατεώνες επανήλθαν τον Ιανουάριο του 2026. Αυτή τη φορά οι απατεώνες απευθύνθηκαν σε Βέλγους επιχειρηματίες τους οποίους υποτίθεται πως προσκάλεσε για να τους μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης ο ίδιος ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος.
Σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές η Τεχνητή Νοημοσύνη «βοήθησε» τους απατεώνες να παραπλανήσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους καθώς «εμφανίστηκε» μπροστά τους ο Βέλγος γαλαζοαίματος.
«Ευτυχώς τα περισσότερα θύματα συνειδητοποίησαν γρήγορα την απάτη και μόνο σε μία περίπτωση έγινε μεταφορά χρημάτων», ανέφερε στην σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου.
Σύμφωνα με την φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο για την Κυβερνοασφάλεια στο Βέλγιο (CCB) και άλλες εξειδικευμένες μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης συμφωνούν ότι οι απατεώνες δεν επέλεξαν τυχαία τα θύματά τους. Αντίθετα, επέλεξαν σκόπιμα άτομα τα οποία λόγω του επαγγελματικού τους υπόβαθρου ή της κοινωνικής τους θέσης ενδέχεται να έχουν πραγματικούς ή πιθανούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια καθιστώντας την επικοινωνία με τους άγνωστους δράστες πιο αξιόπιστη.
Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης από τις αρχές του περασμένου έτους απατεώνες οι οποίοι παρίσταναν τον βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου ή στενούς συνεργάτες του, όπως τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Βενσάν Οσιό ή τον υποστράτηγο Στεφάν Ντουτρόν, επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας (SGRS), προσπαθούσαν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους για διάφορους σκοπούς.
Ζητούσαν οικονομική βοήθεια για απελευθέρωση Βέλγων δημοσιογράφωνΣτην πρώτη απόπειρα απάτης το περασμένο έτος οι δράστες επικοινώνησαν με τα θύματά τους - ξένους αξιωματούχους ή οικογένειες κοντά στη βασιλική οικογένεια του Βελγίου - μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων WhatsApp και email που μιμούνταν επίσημες επικοινωνίες από το Βασιλικό Παλάτι και ζήτησαν οικονομική βοήθεια για την υποτιθέμενη απελευθέρωση Βέλγων δημοσιογράφων που κρατούνται όμηροι στη Συρία.
Όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου μετά από παύση ολίγων μηνών οι άγνωστοι απατεώνες επανήλθαν τον Ιανουάριο του 2026. Αυτή τη φορά οι απατεώνες απευθύνθηκαν σε Βέλγους επιχειρηματίες τους οποίους υποτίθεται πως προσκάλεσε για να τους μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης ο ίδιος ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος.
Σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές η Τεχνητή Νοημοσύνη «βοήθησε» τους απατεώνες να παραπλανήσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους καθώς «εμφανίστηκε» μπροστά τους ο Βέλγος γαλαζοαίματος.
Πλαστές προσκλήσεις από το βασιλικό ίδρυμαΠαράλληλα, αρκετοί επιχειρηματίες έλαβαν πλαστές προσκλήσεις του Ιδρύματος «Βασιλιάς Μποντουέν» (King Baudouin Foundation) για την συμμετοχή τους σε εορταστικά γκαλά που υποτίθεται ότι έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2026 με την παρότρυνση να συνεισφέρουν οικονομικά ή να γίνουν χορηγοί στις ψεύτικες εκδηλώσεις.
«Ευτυχώς τα περισσότερα θύματα συνειδητοποίησαν γρήγορα την απάτη και μόνο σε μία περίπτωση έγινε μεταφορά χρημάτων», ανέφερε στην σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου.
Σύμφωνα με την φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο για την Κυβερνοασφάλεια στο Βέλγιο (CCB) και άλλες εξειδικευμένες μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.
Αναζητούν τους δράστεςΣτόχος είναι να εντοπιστούν οι δράστες και να διαπιστωθεί εάν πίσω από την απάτη βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο. Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος εμπλέκεται ή τα ακριβή ποσά των χρημάτων που ζητήθηκαν όμως οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση «σοβαρή και προτεραιότητας» εξαιτίας της χρήσης του ονόματος του Βέλγου βασιλιά και ανώτατων αξιωματούχων.
Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης συμφωνούν ότι οι απατεώνες δεν επέλεξαν τυχαία τα θύματά τους. Αντίθετα, επέλεξαν σκόπιμα άτομα τα οποία λόγω του επαγγελματικού τους υπόβαθρου ή της κοινωνικής τους θέσης ενδέχεται να έχουν πραγματικούς ή πιθανούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια καθιστώντας την επικοινωνία με τους άγνωστους δράστες πιο αξιόπιστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα