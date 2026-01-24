Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο: Προειδοποίηση για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
Υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας

Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγινε ξανά το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.



Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.

