Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο: Προειδοποίηση για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους
Υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας
Στόχος ρωσικών αεροπορικών επιδρομών έγινε ξανά το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτίρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.
#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Russian strikes are hitting the Ukrainian cities of Kyiv, Kharkiv and Chernihiv.— Heyman_101 (@SU_57R) January 23, 2026
Iskanders are striking Kyiv and Chernihiv, while 12+ Geran drones struck Kharkiv.
Reportedly, energy infrastructure is the target. pic.twitter.com/5VZ7mIpeNY
