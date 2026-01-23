BBC: Στους 165.661 νεκρούς, οι ρωσικές απώλειες στον πόλεμο της Ουκρανίας
H ένταση των εχθροπραξιών δεν μειώνεται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό τους, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC

Το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας mediazona και ομάδα εθελοντών έχει ταυτοποιήσει με στοιχεία από ανοιχτές πηγές τον θάνατο 165.661 στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στην πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εξ αυτών 465 είναι οι νεκροί που ανήκουν σε μικρούς υπό εξαφάνιση λαούς στη Ρωσία, και οι απώλειες αυτών των μικρών λαών υπερβαίνουν αναλογικά τις απώλειες όλων των υπολοίπων εθνοτήτων που διαβιούν στη Ρωσία.

Από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν δημοσιευθεί οι νεκρολογίες τουλάχιστον 3.605 Ρώσων στρατιωτικών.

Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίδιος με τον αριθμό των νεκρών του Ιανουαρίου του 2024. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, επισημαίνει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι η ένταση των εχθροπραξιών δεν μειώνεται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό τους.

Νέα στοιχεία για νεκρούς στρατιωτικούς καταφθάνουν καθημερινά, γράφει το BBC, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει λεπτομερής ανάλυση της δυναμικής των απωλειών το 2025 θα χρειασθούν μερικοί μήνες εργασίας.
