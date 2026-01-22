Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Νεογέννητο κακοποιήθηκε βάναυσα από νοσοκόμα σε μαιευτήριο στην Τουρκία
H νοσοκόμα χτυπούσε το μωρό στο κεφάλι επειδή έκλαιγε, έσφιγγε με δύναμη και τραβούσε το πόδι του νεογέννητου και το μετακινούσε βίαια πάνω στην θερμοκοιτίδα
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που προβλήθηκαν στην τουρκική τηλεόραση από μαιευτήριο στην Καχραμανμάρα, όπου καταγράφηκε η άγρια κακοποίηση ενός νεογέννητου κοριτσιού από νοσοκόμα, με αποτέλεσμα σήμερα, σε ηλικία 5 ετών, το παιδί να έχει μόνιμη παράλυση.
Ήταν Μάιος του 2021 όταν η Ντενίζ Εσίν γεννήθηκε λιποβαρής και τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα για νοσηλεία. Λίγες ημέρες μετά, παρατηρήθηκε από τους γιατρούς πρήξιμο στο αριστερό της πόδι και περιορισμένη κινητικότητα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το πόδι του βρέφους ήταν σπασμένο.
Το νοσοκομείο ξεκίνησε έρευνα όπου και αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια. Η νοσοκόμα Hazel Dırık B. καταγράφηκε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του νοσοκομείου να κακοποιεί βάναυσα το μόλις 5 ημερών βρέφος. Κατά τη διάρκεια της λήψης αίματος που διήρκεσε 14 λεπτά, η νοσοκόμα χτυπούσε το μωρό στο κεφάλι επειδή έκλαιγε, έσφιγγε με δύναμη και τραβούσε το πόδι του νεογέννητου και το μετακινούσε βίαια πάνω στην θερμοκοιτίδα.
Η διοίκηση του μαιευτηρίου ωστόσο επέλεξε να μην ενημερώσει αμέσως τους γονείς για την κακοποίηση του βρέφους ενώ μετέφεραν την Ντενίζ σε ιδιωτική κλινική για θεραπεία, λέγοντας στην οικογένεια μόνο ότι το παιδί παρουσίασε εγκεφαλική παράλυση, επιληψία και σωματικές αναπηρίες, χωρίς να αναφέρουν την αιτία.
Η νοσοκόμα απολύθηκε κρυφά από το νοσοκομείο και της ασκήθηκε δίωξη, ωστόσο οι γονείς έμαθαν την αλήθεια μόλις τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2024. Η ενημέρωση ήρθε τυχαία μέσω ενός email που τους καλούσε να παραστούν στη δίκη της Hazel Dırık B., η οποία πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 ετών.
Στο δικαστήριο, ο δικηγόρος της οικογένειας ήταν καταπέλτης, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για μια απλή επίθεση αλλά για συστηματική αγριότητα και βασανιστήρια που κράτησαν 14 λεπτά. «Δεν είναι μια επίθεση. Πρόκειται για αγριότητα, κακοποίηση και βασανιστήρια για 14 λεπτά», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της Ντενίζ στο δικαστήριο.
