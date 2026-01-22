Νεογέννητο κακοποιήθηκε βάναυσα από νοσοκόμα σε μαιευτήριο στην Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Νοσοκομείο Βρέφος Κακοποίηση

Νεογέννητο κακοποιήθηκε βάναυσα από νοσοκόμα σε μαιευτήριο στην Τουρκία

H νοσοκόμα χτυπούσε το μωρό στο κεφάλι επειδή έκλαιγε, έσφιγγε με δύναμη και τραβούσε το πόδι του νεογέννητου και το μετακινούσε βίαια πάνω στην θερμοκοιτίδα

Νεογέννητο κακοποιήθηκε βάναυσα από νοσοκόμα σε μαιευτήριο στην Τουρκία
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που προβλήθηκαν στην τουρκική τηλεόραση από μαιευτήριο στην Καχραμανμάρα, όπου καταγράφηκε η άγρια κακοποίηση ενός νεογέννητου κοριτσιού από νοσοκόμα, με αποτέλεσμα σήμερα, σε ηλικία 5 ετών, το παιδί να έχει μόνιμη παράλυση.

Ήταν Μάιος του 2021 όταν η Ντενίζ Εσίν γεννήθηκε λιποβαρής και τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα για νοσηλεία. Λίγες ημέρες μετά, παρατηρήθηκε από τους γιατρούς πρήξιμο στο αριστερό της πόδι και περιορισμένη κινητικότητα. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το πόδι του βρέφους ήταν σπασμένο.

Το νοσοκομείο ξεκίνησε έρευνα όπου και αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια. Η νοσοκόμα Hazel Dırık B. καταγράφηκε από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του νοσοκομείου να κακοποιεί βάναυσα το μόλις 5 ημερών βρέφος. Κατά τη διάρκεια της λήψης αίματος που διήρκεσε 14 λεπτά, η νοσοκόμα χτυπούσε το μωρό στο κεφάλι επειδή έκλαιγε, έσφιγγε με δύναμη και τραβούσε το πόδι του νεογέννητου και το μετακινούσε βίαια πάνω στην θερμοκοιτίδα.

Η διοίκηση του μαιευτηρίου ωστόσο επέλεξε να μην ενημερώσει αμέσως τους γονείς για την κακοποίηση του βρέφους ενώ μετέφεραν την Ντενίζ σε ιδιωτική κλινική για θεραπεία, λέγοντας στην οικογένεια μόνο ότι το παιδί παρουσίασε εγκεφαλική παράλυση, επιληψία και σωματικές αναπηρίες, χωρίς να αναφέρουν την αιτία.

Η νοσοκόμα απολύθηκε κρυφά από το νοσοκομείο και της ασκήθηκε δίωξη, ωστόσο οι γονείς έμαθαν την αλήθεια μόλις τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 2024. Η ενημέρωση ήρθε τυχαία μέσω ενός email που τους καλούσε να παραστούν στη δίκη της Hazel Dırık B., η οποία πλέον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Στο δικαστήριο, ο δικηγόρος της οικογένειας ήταν καταπέλτης, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για μια απλή επίθεση αλλά για συστηματική αγριότητα και βασανιστήρια που κράτησαν 14 λεπτά. «Δεν είναι μια επίθεση. Πρόκειται για αγριότητα, κακοποίηση και βασανιστήρια για 14 λεπτά», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της Ντενίζ στο δικαστήριο.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης