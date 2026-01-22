Πλημμύρες στην Κιμπερλέ της Βρετάνης εγκλωβίστηκαν άνθρωποι, εκκενώθηκαν περιοχές, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κιμπερλέ Γαλλία Βρετάνη Πλημμύρες

Οι βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού Λαΐτα πάνω από τα αναχώματα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Κιμπερλέ της Βρετάνης, στη Γαλλία, με τις πλημμύρες να οδηγούν σε εκκενώσεις κατοικιών και στον εγκλωβισμό πολιτών.

Η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Λαΐτα ξεπέρασε τα 4,4 μέτρα στο κέντρο της πόλης στις 21 Ιανουαρίου, υπερβαίνοντας τα αντιπλημμυρικά αναχώματα και προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκκενώσεις, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στους ανώτερους ορόφους των κατοικιών τους, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και έγιναν απροσπέλαστοι.
Την ίδια ώρα, δεκάδες οχήματα βρέθηκαν μερικώς βυθισμένα, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι η στάθμη του νερού θα παραμείνει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναμένεται ταχεία βελτίωση.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν σε Φινιστέρ, Μορμπιάν και Ιλ-ε-Βιλέν, αφού οι νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες. Η βροχή και οι υψηλές παλίρροιες που προβλέπονται για τις 22 και 23 Ιανουαρίου μπορεί να επιβραδύνουν την πτώση της στάθμης των υδάτων.

Στη συμβολή των ποταμών Ιζόλ και Ελέ, η Κιμπερλέ είναι εδώ και χρόνια ευάλωτη σε πλημμύρες. Τον χειμώνα του 2013–2014, πλημμύρες εικοσαετίας προκάλεσαν ζημιές περίπου 2 εκατ. ευρώ, πλήττοντας περισσότερο τις προβλήτες Σουρκούφ και Μπριζέ.

