Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι Νταβός Πόλεμος στην Ουκρανία

Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στην ελβετική πόλη για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του - Αργότερα σήμερα, Κούσνερ και Γοιυίτκοφ θα μεταβούν στη Μόσχα και θα γίνουν δεκτοί από τον Πούτιν

Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Περίπου μια ώρα κράτηση η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την ενημέρωση τόσο του Λευκού Οίκου όσο και της ουκρανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο μετά τη συνάντηση και πριν το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, είπε πως «ο πόλεμος (στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, κυρίως στρατιώτες».

«Νομίζω πως είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Ζελένσκι» είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ, ενώ λόγο για «καλές συζητήσεις» έκανε και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. 



Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο Ζελένσκι τις προηγούμενες ημέρες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η «συμφωνία ευημερίας» μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την μεταπολεμική Ουκρανία.  

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».

Αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
