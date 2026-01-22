Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Κλείσιμο

Περίπου μια ώρα κράτηση η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑκαι του Ουκρανού ομολόγου τουστο Νταβός το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την ενημέρωση τόσο του Λευκού Οίκου όσο και της ουκρανικής προεδρίας.Σύμφωνα με το, ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο μετά τη συνάντηση και πριν το ταξίδικαιστη Μόσχα, είπε πως «ο πόλεμος (στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, κυρίως στρατιώτες».«Νομίζω πως είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Ζελένσκι» είπε στους δημοσιογράφους οενώ λόγο γιαέκανε και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος οτις προηγούμενες ημέρες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η «συμφωνία ευημερίας» μεταξύκαιγια την μεταπολεμική Ουκρανία.Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».Αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα σήμερα, οικαιθα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον