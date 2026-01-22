Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Συνάντηση μιας ώρας είχαν Τραμπ και Ζελένσκι στο Νταβός, «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στην ελβετική πόλη για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του - Αργότερα σήμερα, Κούσνερ και Γοιυίτκοφ θα μεταβούν στη Μόσχα και θα γίνουν δεκτοί από τον Πούτιν
Περίπου μια ώρα κράτηση η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την ενημέρωση τόσο του Λευκού Οίκου όσο και της ουκρανικής προεδρίας.
Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο μετά τη συνάντηση και πριν το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, είπε πως «ο πόλεμος (στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, κυρίως στρατιώτες».
«Νομίζω πως είχαμε μια καλή συνάντηση με τον Ζελένσκι» είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ, ενώ λόγο για «καλές συζητήσεις» έκανε και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.
Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο Ζελένσκι τις προηγούμενες ημέρες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η «συμφωνία ευημερίας» μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την μεταπολεμική Ουκρανία.
Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».
Αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο μετά τη συνάντηση και πριν το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, είπε πως «ο πόλεμος (στην Ουκρανία) πρέπει να τελειώσει, πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, κυρίως στρατιώτες».
Trump after his meeting with Zelensky and ahead of his envoys meeting with Putin: "The war has to end"— Barak Ravid (@BarakRavid) January 22, 2026
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 22, 2026
I think the meeting with Zelensky good. pic.twitter.com/zTDXDAcQ72
Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Νταβός, καθώς μέχρι χθες δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντησή του με τον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος ο Ζελένσκι τις προηγούμενες ημέρες, στο επίκεντρο θα βρεθεί η «συμφωνία ευημερίας» μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την μεταπολεμική Ουκρανία.
❗️ Trump se reúne com Zelensky, que não tinha planos de viajar para Davos— RT Brasil (@rtnoticias_br) January 22, 2026
Os planos do líder do regime de Kiev mudaram depois que o próprio presidente norte-americano anunciou sua reunião com ele.
AGORA: https://t.co/ehaDVKTJFh pic.twitter.com/UMAaFJWpVK
Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».
Αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα