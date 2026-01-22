Αγωνία για αγνοούμενους μετά από κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία: «Η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη»
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Ζηλανδία Κατολίσθηση Κάμπινγκ Αγνοούμενοι

Αγωνία για αγνοούμενους μετά από κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία: «Η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη»

Είχαν προηγηθεί ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή - Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και ένα παιδί

Αγωνία για αγνοούμενους μετά από κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία: «Η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στη Νέα Ζηλανδία για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, μετά από κατολίσθηση, εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, Μαρκ Μίτσελ, τμήματα της ανατολικής ακτής «μοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη». Όπως ανέφερε, ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για τη διάσωση οικογενειών που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους λόγω πλημμυρών, ενώ σε πέντε περιοχές του Νόρθλαντ και του East Cape έχουν κηρυχθεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μετά από ημέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε κάμπινγκ στη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Mount Maunganui. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και ένα νεαρό κορίτσι, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και ευαίσθητη. «Όλοι εργάζονται με κάθε δυνατό μέσο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως πρόκειται αναμφίβολα για μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση», δήλωσε.

Helicopter vision shows aftermath of Mount Maunganui landslide

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, ο Ουίλιαμ Πάικ, ανέφερε ότι οι πρώτοι πολίτες που έφτασαν στο σημείο άκουσαν κραυγές για βοήθεια μέσα από τις λάσπες. 

Βίντεο από την περιοχή του Mount Maunganui δείχνουν αναποδογυρισμένα τροχόσπιτα και ξεριζωμένα δέντρα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο πριν δουν μεγάλο τμήμα της πλαγιάς να καταλήγει στο κάμπινγκ.

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης