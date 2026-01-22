Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Αγωνία για αγνοούμενους μετά από κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία: «Η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη»
Είχαν προηγηθεί ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή - Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και ένα παιδί
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στη Νέα Ζηλανδία για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, μετά από κατολίσθηση, εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εκτάκτων Αναγκών, Μαρκ Μίτσελ, τμήματα της ανατολικής ακτής «μοιάζουν με εμπόλεμη ζώνη». Όπως ανέφερε, ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για τη διάσωση οικογενειών που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους λόγω πλημμυρών, ενώ σε πέντε περιοχές του Νόρθλαντ και του East Cape έχουν κηρυχθεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μετά από ημέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε κάμπινγκ στη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Mount Maunganui. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και ένα νεαρό κορίτσι, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και ευαίσθητη. «Όλοι εργάζονται με κάθε δυνατό μέσο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως πρόκειται αναμφίβολα για μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση», δήλωσε.
Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών της χώρας, ο Ουίλιαμ Πάικ, ανέφερε ότι οι πρώτοι πολίτες που έφτασαν στο σημείο άκουσαν κραυγές για βοήθεια μέσα από τις λάσπες.
Βίντεο από την περιοχή του Mount Maunganui δείχνουν αναποδογυρισμένα τροχόσπιτα και ξεριζωμένα δέντρα. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε τοπικά μέσα ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο πριν δουν μεγάλο τμήμα της πλαγιάς να καταλήγει στο κάμπινγκ.
