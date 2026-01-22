Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε θέρετρο ιαματικών πηγών και φωτογραφήθηκε μιλώντας με λουόμενες
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε θέρετρο ιαματικών πηγών και φωτογραφήθηκε μιλώντας με λουόμενες

Το συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο θέρετρο ιαματικών πηγών στη χώρα και πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ανακαίνισή του

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε θέρετρο ιαματικών πηγών και φωτογραφήθηκε μιλώντας με λουόμενες
Σε τελετή εγκαινίων ενός θέρετρου ιαματικών πηγών που ανακαινίστηκε πρόσφατα στην επαρχία Βόρειο Χαμγκιόνγκ της Βόρειας Κορέας έδωσε το παρών ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε την Τετάρτη ότι ο Κιμ επισκέφθηκε το Παραθεριστικό Συγκρότημα Onpho και φωτογραφήθηκε δίπλα στις πισίνες, γελώντας και συνομιλώντας με γυναίκες λουόμενες.

Το συγκρότημα είναι το μεγαλύτερο θέρετρο ιαματικών πηγών στη χώρα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο. Ο Κιμ είχε διατάξει να γίνουν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης τον Ιούλιο του 2018, αφού είχε επικρίνει τη κακή διαχείριση και τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούσαν σε αυτό.

Κατά την επιθεώρηση, ο Κιμ δήλωσε ότι το παραθεριστικό κέντρο τον κάνει πλέον υπερήφανο για την ολοκλήρωση «ενός ακόμη αξιόλογου έργου». Εξήρε την αρχιτεκτονική αρμονία των εγκαταστάσεων και προανήγγειλε το άνοιγμα του θερέτρου στο ευρύ κοινό τον Φεβρουάριο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η επίσκεψη αποσκοπεί στην ενίσχυση της πειθαρχίας μεταξύ των αξιωματούχων ενόψει του ένατου Συνεδρίου του Κόμματος, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

