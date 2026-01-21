Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός έπειτα από συναγερμό για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο
ΚΟΣΜΟΣ
Νταβός Φωτιά Πυροσβεστική

Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός έπειτα από συναγερμό για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο

Αρκετοί σύνεδροι και δημοσιογράφοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και άρχισαν να βήχουν από τους καπνούς - Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ο κόσμος επέστρεψε στο συνεδριακό κέντρο

Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός έπειτα από συναγερμό για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νταβός, όταν εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Mirror και την Daily Mail, η εκκένωση αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο, σε κοντινή απόσταση από το συνεδριακό κέντρο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Ρεπόρτερ του ιταλικού τηλεοπτικού δικτύου LA7, που βρισκόταν στο Νταβός, ανέφερε ότι «υπήρχαν ελικόπτερα στον ουρανό, ο χώρος ήταν γεμάτος πυροσβέστες και υπήρξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με εκκένωση».

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «ο συναγερμός περιορίστηκε πλήρως και η φωτιά κατασβέστηκε ολοκληρωτικά, αφού προηγουμένως εκκενώθηκε προληπτικά τμήμα του συνεδριακού κέντρου».

Λίγο αργότερα, δημοσιογράφος του Fox News που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι η εκκένωση ολοκληρώθηκε και οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στο κτίριο. Νωρίτερα, είχαν αποχωρήσει, καθώς οι καπνοί από τη φωτιά προκάλεσαν βήχα σε αρκετούς εξ αυτών. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η έντονη μυρωδιά στον αέρα «έκανε ορισμένους ανθρώπους να αρχίσουν να βήχουν».

Η δημοσιογράφος Λίλι Γκρούμπερ, που βρισκόταν στο Νταβός, δήλωσε: «Μας απομάκρυναν όλους και αφήσαμε τα προσωπικά μας αντικείμενα μέσα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο. Υπήρχαν ελικόπτερα στον αέρα και πολλοί πυροσβέστες στο σημείο».

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης