Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός έπειτα από συναγερμό για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο

Αρκετοί σύνεδροι και δημοσιογράφοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και άρχισαν να βήχουν από τους καπνούς - Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ο κόσμος επέστρεψε στο συνεδριακό κέντρο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νταβός, όταν εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τη Mirror και την Daily Mail, η εκκένωση αποφασίστηκε προληπτικά, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο, σε κοντινή απόσταση από το συνεδριακό κέντρο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή.
Ρεπόρτερ του ιταλικού τηλεοπτικού δικτύου LA7, που βρισκόταν στο Νταβός, ανέφερε ότι «υπήρχαν ελικόπτερα στον ουρανό, ο χώρος ήταν γεμάτος πυροσβέστες και υπήρξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με εκκένωση».
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «ο συναγερμός περιορίστηκε πλήρως και η φωτιά κατασβέστηκε ολοκληρωτικά, αφού προηγουμένως εκκενώθηκε προληπτικά τμήμα του συνεδριακού κέντρου».
Λίγο αργότερα, δημοσιογράφος του Fox News που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε ότι η εκκένωση ολοκληρώθηκε και οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στο κτίριο. Νωρίτερα, είχαν αποχωρήσει, καθώς οι καπνοί από τη φωτιά προκάλεσαν βήχα σε αρκετούς εξ αυτών. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η έντονη μυρωδιά στον αέρα «έκανε ορισμένους ανθρώπους να αρχίσουν να βήχουν».
Η δημοσιογράφος Λίλι Γκρούμπερ, που βρισκόταν στο Νταβός, δήλωσε: «Μας απομάκρυναν όλους και αφήσαμε τα προσωπικά μας αντικείμενα μέσα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για φωτιά σε κοντινό ξενοδοχείο. Υπήρχαν ελικόπτερα στον αέρα και πολλοί πυροσβέστες στο σημείο».
We have just been evacuated from the Congress Center.— Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026
Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. pic.twitter.com/4JVr1lDq22
