ΗΠΑ: Επιφυλακτικό το Ανώτατο Δικαστήριο για την απόλυση της διοικήτριας της Fed Λάιζα Κουκ

Το, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, εμφανίστηκε σήμερα επιφυλακτικό στην απόλυση μιας από τους διοικητές της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), την οποία θέλει να αποπέμψει με συνοπτικές διαδικασίες ο πρόεδρος, σε μια υπόθεση που θεωρείται κεφαλαιώδους σημασίας για την ανεξαρτησία του οργάνου αυτού.Τον Αύγουστο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανακοίνωσε την απόλυση της Λάιζα Κουκ, ενός από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed. Ωστόσο εκείνη προσέφυγε στη δικαιοσύνη, που έκρινε ότι θα παραμείνει στη θέση της μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για την ουσία της υπόθεσής της.Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.Η αντιπαράθεση μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Fed εντάθηκε αφότου ο πρόεδρος της τελευταίας, ο Τζερόμ Πάουελ –του οποίου την αποχώρηση ζητά επίμονα ο Τραμπ– αποκάλυψε πριν από δύο εβδομάδες ότι ερευνάται προσωπικά από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η δική του υπόθεση αφορά την κατάθεση που είχε δώσει στο Κογκρέσο αναφορικά με το κόστος ανακαίνισης της έδρας της Fed. Ο Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο, κατήγγειλε μια «άνευ προηγουμένου» επίθεση εναντίον του με φόντο «τις απειλές και τις συνεχιζόμενες πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση» προκειμένου να μειωθούν τα επιτόκια.Όπως και η Λάιζα Κουκ, ο Πάουελ παρέστη αυτοπροσώπως στη σημερινή συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κάτι που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη υποστήριξης στη συνάδελφό του.Για την απόλυση της Κουκ ο Τραμπ επικαλέστηκε ως «βάσιμη αιτία» (όπως απαιτεί ο νόμος προκειμένου να απομακρυνθεί ένας διοικητής της Fed) τις κατηγορίες περί απάτης στο πλαίσιο ενός στεγαστικού δανείου που έλαβε εκείνη. Η Κουκ, η πρώτη μαύρη διοικήτρια, την οποία διόρισε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, αρνείται κάθε παράνομη ενέργεια. Η θητεία της θα λήξει, υπό κανονικές συνθήκες, τον Ιανουάριο του 2038.«Τα επιτόκια των Αμερικανών δεν θα έπρεπε να ορίζονται από κάποιαν που, στην καλύτερη περίπτωση, επέδειξε βαριά αμέλεια λαμβάνοντας πιο ευνοϊκά επιτόκια για την ίδια», είπε ο νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Τζον Σάουερ, με την έναρξη της συνεδρίασης.Όπως οι εννέα δικαστές, έξι συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί, εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, τόσο για την προσφυγή της κυβέρνησης στο Ανώτατο Δικαστήριο σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, όσο και για τη ενδεχόμενη υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed.«Υπάρχει έστω και ο παραμικρός λόγος ώστε όλος ο κόσμος, η εκτελεστική εξουσία, το πρωτοδικείο και το εφετείο, να χειριστούν αυτήν την υπόθεση με τόσο ταχείες διαδικασίες;» ρώτησε ο συντηρητικός δικαστής Σάμιουελ Αλίτο.Οι δικαστές φάνηκαν επίσης θορυβημένοι από τις συνέπειες που θα έχει μια ευνοϊκή απόφαση για την κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος προασπίζεται μια μαξιμαλιστική θέση, σύμφωνα με την οποία η δικαιοσύνη δεν δικαιούται να ελέγχει τη νομιμότητα μιας απόλυσης, ούτε να ανατρέπει τις αποφάσεις. Η ευθυγράμμιση με αυτό το επιχείρημα «θα αποδυνάμωνε, αν όχι θα κατέστρεφε, την ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής τράπεζας», προειδοποίησε ο Μπρετ Κάβανο, άλλος συντηρητικός δικαστής. Επιπλέον, με αυτό το σκεπτικό ένας μελλοντικός πρόεδρος προερχόμενος από το Δημοκρατικό κόμμα θα μπορούσε, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του το 2029 ή το 2033, «να απολύσει επικαλούμενος βάσιμες αιτίες» όλους τους αξιωματούχους που διόρισε ο Τραμπ, υπογράμμισε.Ο δικηγόρος της Κουκ, Πολ Κλέμεντ, επέμεινε ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα είναι ένας θεσμός με «μοναδικά» χαρακτηριστικά.«Η εμπιστοσύνη που έχει ο πρόεδρος σε κάθε διοικητή δεν είναι τόσο σημαντική όσο η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι αγορές και οι πολίτες στην ανεξαρτησία της Fed απέναντι στον πρόεδρο και το Κογκρέσο», εκτίμησε.