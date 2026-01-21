Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Συνελήφθη στο Βερολίνο Ουκρανογερμανίδα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
H γυναίκα κατηγορείται ότι μετέφερε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω επαφής στη ρωσική πρεσβεία
Μια Ουκρανο-γερμανίδα συνελήφθη στο Βερολίνο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, ενώ την ίδια ώρα αναζητούνται και δύο ακόμα άτομα ως συνεργοί της.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η Ιλόνα Β. (όπως είναι το όνομα της γυναίκας που συνελήφθη) θεωρείται ότι μετέφερε πληροφορίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσω εργαζόμενου στην ρωσική πρεσβεία, ο οποίος θεωρείται ότι σχετίζεται με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.
Η επικοινωνία της γυναίκας με τον Ρώσο αξιωματούχο έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023 έως σήμερα και αφορούσε πληροφορίες για συμμετέχοντες σε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, για τοποθεσίες εγκαταστάσεων κατασκευής όπλων, για δοκιμές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και για τις παραδόσεις τους στην Ουκρανία.
Η Ιλόνα Β. επικοινωνούσε τακτικά με πρώην υπαλλήλους του τμήματος επιχειρήσεων του γερμανικού υπουργείου 'Αμυνας, τους οποίους γνώριζε προσωπικά, ενώ βοηθούσε την επαφή της στην ρωσική πρεσβεία να αποκτήσει πρόσβαση σε εκδηλώσεις, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Εισαγγελίας, ερευνήθηκαν η κατοικία της συλληφθείσας στο Βρανδεμβούργο, αλλά και ακόμη δύο υπόπτων στο Μόναχο και στην Ρηνανία-Παλατινάτο. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι διαφεύγουν τη σύλληψη, είναι πρώην μέλη της Bundeswehr, ένας στρατιώτης και ο δεύτερος διοικητικός υπάλληλος.
