Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Τουρκία: Ο Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο'Νιλ
Τουρκία: Ο Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο'Νιλ
Ο Ερντογάν και ο Ο'Νιλ πόζαραν για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ Σακίλ Ο'Νιλ την Τρίτη στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μοιράστηκε ο ίδιος.
Σε μια ανάρτηση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο'Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.
Ο Ερντογάν και ο Ο'Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.
Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).
Σε μια ανάρτηση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο'Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.
🏀🇹🇷 pic.twitter.com/pFlW4f8XTT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2026
Ο Ερντογάν και ο Ο'Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.
Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA’in en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal ile buluştu.— serbestiyet (@serbestiyetweb) January 20, 2026
İstanbul Zeytinburnu’ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmada Erdoğan ve O’Neal beraber atış yaptı, birbirlerine imzalı top hediye etti.https://t.co/I0kNM2iVOP pic.twitter.com/sjrvrDxTA6
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα