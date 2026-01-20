Τουρκία: Ο Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο'Νιλ
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κωνσταντινούπολη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Σακίλ Ο' Νιλ

Τουρκία: Ο Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο'Νιλ

Ο Ερντογάν και ο Ο'Νιλ πόζαραν για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη

Τουρκία: Ο Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον Σακίλ Ο'Νιλ
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με τον πρώην αστέρα του ΝΒΑ Σακίλ Ο'Νιλ την Τρίτη στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μοιράστηκε ο ίδιος.

Σε μια ανάρτηση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο'Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.



Ο Ερντογάν και ο Ο'Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης