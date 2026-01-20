Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αρχίζει στο Νταβός στη σκιά του Τραμπ, αύριο η ομιλία του
Κατά την πρώτη ημέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Εμανουέλ Μακρόν και του κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ - Διαδηλωτές λένε πως ο Aμερικανός πρόεδρος «δεν είναι ευπρόσδεκτος» στην Ελβετία
Το επίσημο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) αρχίζει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας.
Κατά την πρώτη ημέρα είναι προγραμματισμένες ομιλίες της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του κινέζου αντιπροέδρου Χε Λιφένγκ.
Επιπλέον υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Microsoft Σάτια Ναντέλα.
Η ετήσια συνάντηση επισκιάζεται από την εκφρασμένη επιθυμία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τη Γροιλανδία.
Ο Τραμπ αναμένεται αύριο, Τετάρτη, στο Νταβός και είναι επίσης προγραμματισμένο να κάνει μια ομιλία.
Περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στη Ζυρίχη, έπειτα από έκκληση κομμάτων και οργανώσεων της αριστεράς, για να διαμαρτυρηθούν για την έλευση του αμερικανού προέδρου στο φόρουμ του Νταβός, κρατώντας ένα πανό που έφερε την επιγραφή «Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσεκτος!».
«Όχι WEF, όχι ολιγαρχία, όχι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι!», έγραφε επίσης αυτό το πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές στο κέντρο της πόλης.
Το ελβετικό πρακτορείο ειδήσεων Keystone-ATS μέτρησε περισσότερους από 2.000 διαδηλωτές.
«Περισσότερο παρά ποτέ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ειναι ένα αληθινό τσίρκο όπου συγκεντρώνονται ολιγάρχες, αυταρχικοί ηγέτες και αφεντικά επιχειρήσεων και συζητούν για το πώς θα διατηρήσουν την κερδοφορία των εταιρειών τους. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι ανήκουμε στην παγκόσμια αντίσταση κατά των αυταρχικών ηγετών και του φασισμού και γι' αυτό διαδηλώνουμε στη Ζυρίχη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους οργανωτές, ο Φίλιπ Σμιτ της ακροαριστερής Κίνησης για το Σοσιαλισμό.
Zürich: Krawalle bei Demonstration gegen das #WEF26. Polizei beendet Blockade mit Wasserwerfer und setzt Tränengas sowie Gummigeschosse gegen gewaltbereite, teils vermummte Personen ein. Aufgerufen zur bewilligten #SmashWEF-Demo haben linksextreme Gruppierungen wie die #Antifa. pic.twitter.com/eZq9rc5Dkr— LIVE1 (@LIVE1TV) January 20, 2026
Protesters took aim at the World Economic Forum by projecting a giant image of US President Donald Trump onto a Davos ski slope alongside the slogan 'Spirit of Plutocracy' pic.twitter.com/25nH52blpl— Reuters (@Reuters) January 20, 2026
«Είναι σημαντικό για εμάς να διαμαρτυρηθούμε εναντίον της συμμετοχής αυταρχικών ηγετών (...) όπως ο Τραμπ και ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο ισραηλινός πρόεδρος, υπεύθυνος για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», κατήγγειλε προσθέτοντας ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντικό να διαδηλώσουμε για την αλληλεγγύη και για ένα κόσμο χωρίς συγκρούσεις».
Περίπου 3.000 συμμετέχοντες συγκεντρώνονται σ' αυτό το χιονοδρομικό κέντρο των ελβετικών Άλπεων για τη συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν μέχρι την Πέμπτη η παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη υπό το γενικό τίτλο «Πνεύμα Διαλόγου».
Μεταξύ αυτών είναι πολυάριθμοι κορυφαίοι πολιτικοί και εκατοντάδες ηγέτες επιχειρήσεων.
