«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά
Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία

«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά

Η πειραγμένη φωτογραφία αλά Ιβο Τζίμα και ο «χάρτης» με τους ηγέτες της Ευρώπης στο Οβάλ Γραφείο

«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά
Τέλος δεν έχουν οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιστρατεύει και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να περάσει το πόσο διακαώς θέλει το νησί της Αρκτικής να γίνει αμερικανικό έδαφος.

Στην πρώτη από τις δύο σχετικές αναρτήσεις που έκανε στο Truth Social το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), ο Τραμπ απεικονίζεται να κρατάει την αμερικανική σημαία και να ετοιμάζεται να την καρφώσει στο έδαφος της Γροιλανδίας θυμίζοντας την ιστορική φωτογραφία με τους Αμερικανούς πεζοναύτες από την Ίβο Τζίμα.

Στην ίδια φωτογραφία μαζί του είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ υπάρχει και μια πινακίδα στην οποία αναγράφεται «Γροιλανδία, έδαφος των ΗΠΑ από το 2026».

«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά

«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά


Στη δεύτερη φωτογραφία, ο Τραμπ έχει «πειράξει» ένα καρέ από τη συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία τον Αύγουστου του 2025 που τότε είχε σχολιαστεί ως φωτογραφία του «δάσκαλου» Τραμπ με τους «μαθητές του» - τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στην εκδοχή Τραμπ της επίμαχης φωτογραφίας, εμφανίζεται ένας χάρτης με τα εδάφη που ανήκουν στις ΗΠΑ με τη Γροιλανδία να είναι βαμμένη στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Καναδά.

«Η Γροιλανδία έδαφος των ΗΠΑ από το 2026» το νέο μήνυμα του Τραμπ, έντυσε με τη σημαία της Αμερικής και τον Καναδά

