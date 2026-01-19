Νταβός: Αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας ζήτησε η Φον ντερ Λάιεν
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Νταβός Οικονομικό Φόρουμ

Νταβός: Αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας ζήτησε η Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας

Νταβός: Αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας ζήτησε η Φον ντερ Λάιεν
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας», εξηγώντας πως πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας στις διατλαντικές σχέσεις.

Διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας.

Ανέφερε εξάλλου πως συζήτησαν για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες με στόχο την «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης