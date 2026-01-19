Απειλή για τη δημοκρατία: Πριν από το Νταβός, η Oxfam καταγγέλλει την αύξηση σε επίπεδο-ρεκόρ της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων

Στα 18,3 τρισ. δολάρια η συνολική περιουσία τους – Στο στόχαστρο η πολιτική Τραμπ ενόψει Νταβός





Σύμφωνα με την έκθεση της Oxfam, η συνολική περιουσία περισσότερων από 3.000 δισεκατομμυριούχων ανήλθε το 2024 στα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και εντυπωσιακή άνοδο 81% από το 2020.







Ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, Αμίταμπ Μπεχάρ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.



«Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», επισημαίνει, τονίζοντας ότι η συγκέντρωση πλούτου μεταφράζεται συχνά σε υπέρμετρη πολιτική ισχύ.



Στο στόχαστρο η πολιτική Τραμπ Η Oxfam ασκεί ειδική κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ενισχύει τις ανισότητες και ευνοεί τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα.



Ο Τραμπ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου θα συγκεντρωθούν ηγέτες κρατών, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικοί παράγοντες από όλο τον κόσμο.



Μήνυμα ενόψει Νταβός Η έκθεση της Oxfam δίνεται στη δημοσιότητα την ημέρα έναρξης του φόρουμ, με την οργάνωση να καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές φορολόγησης του μεγάλου πλούτου και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου να ανακοπεί η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών.



Κλείσιμο «Καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση» Στο Νταβός χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν σε πολλά πλακάτ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσε η ελβετική σοσιαλιστική νεολαία, σε συνθήματα «Όχι στο WEF--Σταματήστε τον Τραμπ», αλλά και σε πανό που κρεμάστηκε στο μπαλκόνι σπιτιού: «Τραμπ, ναζιστή, άντε πηδήξου».



Κάπου 300 διαδηλωτές φόραγαν μάσκες, όπως για παράδειγμα κάποιες που αναπαριστούσαν τον Έλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στην κορυφή της κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ κράταγαν στα χέρια απομιμήσεις χαρτονομισμάτων.



Στο WEF «συναντώνται οι πιο ισχυροί και πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου για να συζητήσουν για το μέλλον μας, να πάρουν αποφάσεις, για παράδειγμα για την οικονομία ή για το κλίμα, που πλήττουν όλο τον κόσμο, και το κάνουν χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε η Ναταλί Ριός, αντιπρόεδρος της ελβετικής σοσιαλιστικής νεολαίας, παρούσα στη συγκέντρωση.



Έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «απαράδεκτο» το Νταβός να «υποδέχεται φασίστες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό συμβάλλει στο να νομιμοποιούνται οι ενέργειές τους».



Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα έφθασε το 2025 η περιουσία των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, εντείνοντας τις οικονομικές και πολιτικές ανισότητες και «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία», καταγγέλλει η ΜΚΟ Oxfam , με αφορμή την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.Σύμφωνα με την έκθεση της Oxfam, η συνολική περιουσία περισσότερων από 3.000 δισεκατομμυριούχων ανήλθε το 2024 στα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και εντυπωσιακή άνοδο 81% από το 2020.Η οργάνωση προειδοποιεί ότι η συσσώρευση πλούτου σε τόσο περιορισμένο αριθμό ατόμων επιτείνει τις ανισότητες και ενισχύει την επιρροή των υπερπλουσίων στις πολιτικές αποφάσεις.Ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, Αμίταμπ Μπεχάρ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες αυτής της εξέλιξης.«Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», επισημαίνει, τονίζοντας ότι η συγκέντρωση πλούτου μεταφράζεται συχνά σε υπέρμετρη πολιτική ισχύ.Η Oxfam ασκεί ειδική κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ενισχύει τις ανισότητες και ευνοεί τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα.Ο Τραμπ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου θα συγκεντρωθούν ηγέτες κρατών, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικοί παράγοντες από όλο τον κόσμο.Η έκθεση της Oxfam δίνεται στη δημοσιότητα την ημέρα έναρξης του φόρουμ, με την οργάνωση να καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές φορολόγησης του μεγάλου πλούτου και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου να ανακοπεί η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών.Στο Νταβός χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν σε πολλά πλακάτ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσε η ελβετική σοσιαλιστική νεολαία, σε συνθήματα «Όχι στο WEF--Σταματήστε τον Τραμπ», αλλά και σε πανό που κρεμάστηκε στο μπαλκόνι σπιτιού: «Τραμπ, ναζιστή, άντε πηδήξου».Κάπου 300 διαδηλωτές φόραγαν μάσκες, όπως για παράδειγμα κάποιες που αναπαριστούσαν τον Έλον Μασκ, τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στην κορυφή της κατάταξης των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ κράταγαν στα χέρια απομιμήσεις χαρτονομισμάτων.Στο WEF «συναντώνται οι πιο ισχυροί και πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου για να συζητήσουν για το μέλλον μας, να πάρουν αποφάσεις, για παράδειγμα για την οικονομία ή για το κλίμα, που πλήττουν όλο τον κόσμο, και το κάνουν χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε η Ναταλί Ριός, αντιπρόεδρος της ελβετικής σοσιαλιστικής νεολαίας, παρούσα στη συγκέντρωση.Έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι «απαράδεκτο» το Νταβός να «υποδέχεται φασίστες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό συμβάλλει στο να νομιμοποιούνται οι ενέργειές τους».

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν βγει στον δρόμο από το Σάββατο για να πάνε στο Νταβός με τα πόδια από άλλη κοινότητα στην περιοχή. Μόνο ένα μέρος των διαδηλωτών επιτράπηκε από τις αρχές να πάρει μέρος στη χθεσινή συγκέντρωση. Προηγουμένως, απέκλεισαν την κίνηση προς τον χιονοδρομικό σταθμό για περίπου μιάμιση ώρα, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του AFP.



Φαύλος κύκλος Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», τόνισε ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, ο Αμίταμπ Μπεχάρ, αναφερόμενος σε φαύλο κύκλο.



Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προβλέπονται μαζικές μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες εξασφάλισαν την εξαίρεσή τους από τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% που προβλέπει διεθνής συμφωνία.



«Τα μέτρα που ελήφθησαν επί προεδρίας Τραμπ (...) ωφέλησαν τους πλουσιότερους σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίζει η έκθεση της Όξφαμ, η οποία καλεί να περιοριστεί η εξουσία των υπερπλουσίων και να φορολογηθούν «αληθινά», καθώς και να τους απαγορευτεί να χρηματοδοτούν προεκλογικές εκστρατείες.



Καταγγέλλοντας την «πίεση» για τεχνολογική απορρύθμιση που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ και την «παράλογη» πολιτική της ως προς τους τελωνειακούς δασμούς, η Κρίστι Χόφμαν, γενική γραμματέας της διεθνούς συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας UNI Global Union, συνηγόρησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο υπέρ πιο αναδιανεμητικής φορολογικής πολιτικής, καλύτερων κοινωνικών προγραμμάτων και δημοσίων υπηρεσιών.



Κάλεσε επίσης «να ενισχυθεί η δομή της αγοράς εργασίας» και να επιτραπεί «στους εργαζόμενους να έχουν φωνή».