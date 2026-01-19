Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Θετικοί στη φυματίωση δέκα εργαζόμενοι σε αποθήκη της Amazon στο Κόβεντρι
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τα κρούσματα εντοπίστηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ είναι έντονες οι διαμαρτυρίες για τις συνθήκες εργασίας στη συγκεκριμένη αποθήκη
Αναστάτωση έχει προκληθεί σε αποθήκη της εταιρείας Amazon στην Βρετανία, έπειτα από τη γνωστοποίηση της διοίκησης ότι μέλη του προσωπικού βρέθηκαν θετικά στη φυματίωση πριν λίγο καιρό. Σύμφωνα με την Daily Mail, εκπρόσωπος της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος σε σχετική δήλωση ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο δέκα από τους εργαζόμενους στην αποθήκη του Κόβεντρι διαγνώστηκαν με φυματίωση, η οποία όμως χαρακτηρίστηκε ως «μη μεταδοτική».
Ο ίδιος πρόσθεσε στη δήλωσή του ότι δεν είχαν εντοπιστεί άλλα κρούσματα και ότι ο χώρος λειτουργεί κανονικά, αλλά ένα «εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχου» είχε ξεκινήσει «προληπτικά».
Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, συχνά ονομάζεται «βικτωριανή ασθένεια» λόγω της επικράτησής της κατά τη βικτωριανή εποχή, στοιχίζοντας τη ζωή σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους από το 1850 έως το 1910.
«Πέρυσι, ένας μικρός αριθμός ατόμων που εργάζονται στο κέντρο εκπλήρωσης παραγγελιών μας στο Κόβεντρι βρέθηκε θετικός στη φυματίωση», ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.
«Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας, ακολουθήσαμε αμέσως τις οδηγίες του NHS και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και ενημερώσαμε όλους τους εργαζόμενους που ενδεχομένως επηρεάστηκαν για την κατάσταση. Όσοι επηρεάστηκαν από τη φυματίωση ανταποκρίθηκαν καλά στη θεραπεία και δεν είναι πλέον μολυσματικοί, χωρίς να παρουσιάζουν περαιτέρω κίνδυνο. Ως προφύλαξη, αυτόν τον μήνα εφαρμόζουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχου με το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας» επισήμανε και στη συνέχεια πρόσθεσε:
«Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εντοπιστεί επιπλέον κρούσματα και ο ιστότοπός μας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες των εμπειρογνωμόνων του UKHSA και του NHS, οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση και θα υπενθυμίζαμε με σεβασμό στους δημόσιους οργανισμούς την ανάγκη για υπεύθυνη επικοινωνία όσον αφορά θέματα δημόσιας ευημερίας».
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Amazon σύμφωνα με το Reuters σκόπευε να προχωρήσει στην περικοπή τουλάχιστον 30.000 θέσεων εργασίας, όμως μετά την δημοσιοποίηση της πληροφορίας και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ανακοίνωσε ότι ο σχεδιασμός προέβλεπε τελικά την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας.
Μη αναστρέψιμη βλάβη αν δεν αντιμετωπιστείΣημειώνεται ότι η φυματίωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που συνήθως επηρεάζει τους πνεύμονες. Ενώ είναι ιάσιμη, μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη, εάν δεν αντιμετωπιστεί.
Έντονες διαμαρτυρίες για συνθήκες εργασίας και μισθούςΣτο ρεπορτάζ, επισημαίνεται πάντως ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τους μισθούς στη συγκεκριμένη αποθήκη, που είχαν προκαλέσει και αρκετές διαμαρτυρίες από την πλευρά των εργαζομένων.
