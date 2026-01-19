ΗΠΑ: Σε κατάσταση ετοιμότητας 1.500 στρατιώτες για ενδεχόμενη αποστολή στη Μινεσότα
ΗΠΑ: Σε κατάσταση ετοιμότητας 1.500 στρατιώτες για ενδεχόμενη αποστολή στη Μινεσότα
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίκλησης του Νόμου περί Εξέγερσης (Insurrection Act), για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα
Το Πεντάγωνο έχει θέσει περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες σε κατάσταση ετοιμότητας, προκειμένου να είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη αποστολή στη Μινεσότα, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επίκλησης του Νόμου περί Εξέγερσης (Insurrection Act) — για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ πολιτειακών αρχών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με φόντο τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρας από τη Μινεάπολη, η οποία σκοτώθηκε από πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι στρατιώτες που τέθηκαν σε επιφυλακή φέρονται να ανήκουν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, με έδρα την Αλάσκα. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε επισήμως τον αριθμό των στρατιωτών. Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι «το Υπουργείο Πολέμου είναι πάντοτε έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του αρχιστράτηγου, εφόσον του ζητηθεί», διευκρινίζοντας πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει ενεργό σχέδιο αποστολής στρατευμάτων στη Μινεσότα.
Η πιθανότητα στρατιωτικής παρουσίας στους δρόμους της Μινεάπολης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «σοκαριστικό βήμα», προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει το κλίμα. «Ξέρετε τι προκαλεί μεγαλύτερο χάος; Η παρουσία χιλιάδων πρακτόρων της ICE, της Συνοριοφυλακής και, ενδεχομένως, του στρατού στους δρόμους μας», δήλωσε.
Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο Τραμπ απείλησε δημοσίως ότι θα ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν «διεφθαρμένοι πολιτικοί» δεν «επιβάλουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους». Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε να μετριάζει τη ρητορική του, ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σημειώνοντας ότι αν ο πρόεδρος προχωρήσει σε αυτήν την απόφαση, θα έχει την πλήρη στήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν έντονη δυσφορία της κοινής γνώμης απέναντι στις πρακτικές της ICE. Πλειοψηφικά ποσοστά Αμερικανών θεωρούν ότι η υπηρεσία λειτουργεί με υπερβολική σκληρότητα, ενώ πάνω από τους μισούς αποδοκιμάζουν συνολικά τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινωνική πίεση εντείνεται καθώς χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ ζήτησε από τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να τερματίσουν αυτό που χαρακτήρισε «κατοχή», καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Από την πλευρά του, ο Μπλανς κατηγόρησε τον Γουόλζ και τον Φρέι ακόμη και για «τρομοκρατία», με το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινά έρευνα σε βάρος τους για φερόμενη παρεμπόδιση του έργου των ομοσπονδιακών αρχών.
Η Μινεάπολη έχει πλέον αναδειχθεί σε πανεθνικό σημείο ανάφλεξης, με βίντεο συγκρούσεων μεταξύ πολιτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει υλικό που καταγράφει τόσο τη στιγμή του πυροβολισμού της Γκουντ μέσα στο όχημά της όσο και περιστατικό κατά το οποίο βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού το αυτοκίνητο της οικογένειάς του γέμισε με δακρυγόνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι στρατιώτες που τέθηκαν σε επιφυλακή φέρονται να ανήκουν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, με έδρα την Αλάσκα. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε επισήμως τον αριθμό των στρατιωτών. Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι «το Υπουργείο Πολέμου είναι πάντοτε έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του αρχιστράτηγου, εφόσον του ζητηθεί», διευκρινίζοντας πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει ενεργό σχέδιο αποστολής στρατευμάτων στη Μινεσότα.
Η πιθανότητα στρατιωτικής παρουσίας στους δρόμους της Μινεάπολης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο δήμαρχος της πόλης, Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «σοκαριστικό βήμα», προειδοποιώντας ότι θα επιδεινώσει το κλίμα. «Ξέρετε τι προκαλεί μεγαλύτερο χάος; Η παρουσία χιλιάδων πρακτόρων της ICE, της Συνοριοφυλακής και, ενδεχομένως, του στρατού στους δρόμους μας», δήλωσε.
Η ένταση κορυφώθηκε τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο Τραμπ απείλησε δημοσίως ότι θα ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης, εάν «διεφθαρμένοι πολιτικοί» δεν «επιβάλουν τον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους». Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε να μετριάζει τη ρητορική του, ωστόσο ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, σημειώνοντας ότι αν ο πρόεδρος προχωρήσει σε αυτήν την απόφαση, θα έχει την πλήρη στήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Στο μεταξύ, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν έντονη δυσφορία της κοινής γνώμης απέναντι στις πρακτικές της ICE. Πλειοψηφικά ποσοστά Αμερικανών θεωρούν ότι η υπηρεσία λειτουργεί με υπερβολική σκληρότητα, ενώ πάνω από τους μισούς αποδοκιμάζουν συνολικά τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινωνική πίεση εντείνεται καθώς χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στην πολιτεία.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ ζήτησε από τον Τραμπ και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ να τερματίσουν αυτό που χαρακτήρισε «κατοχή», καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Από την πλευρά του, ο Μπλανς κατηγόρησε τον Γουόλζ και τον Φρέι ακόμη και για «τρομοκρατία», με το υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινά έρευνα σε βάρος τους για φερόμενη παρεμπόδιση του έργου των ομοσπονδιακών αρχών.
Η Μινεάπολη έχει πλέον αναδειχθεί σε πανεθνικό σημείο ανάφλεξης, με βίντεο συγκρούσεων μεταξύ πολιτών και ομοσπονδιακών πρακτόρων να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερη οργή έχει προκαλέσει υλικό που καταγράφει τόσο τη στιγμή του πυροβολισμού της Γκουντ μέσα στο όχημά της όσο και περιστατικό κατά το οποίο βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού το αυτοκίνητο της οικογένειάς του γέμισε με δακρυγόνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα