Αμερικανίδα δικαστής περιορίζει τις εξουσίες της ICE στη Μινεσότα
Μετά τον θάνατο Αμερικανίδας από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας, η δικαστική απόφαση απαγορεύει συλλήψεις διαδηλωτών χωρίς άμεση παρεμπόδιση
Αμερικανίδα δικαστής επέβαλε χθες Παρασκευή κάποιους περιορισμούς στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, όπου επικρατεί μεγάλη ένταση μετά τον θάνατο πριν από μια εβδομάδα Αμερικανίδας από πυρά πράκτορα της υπηρεσίας αυτής.
Με απόφασή της, η δικάστρια Κέιτ Μενέντες διατάσσει ιδίως τους αστυνομικούς να μη σταματούν και να μη συλλαμβάνουν διαδηλωτές μέσα σε οχήματα αν δεν «παρεμποδίζουν» άμεσα τη δράση τους.
