Πακιστάν: 11 νεκροί και περισσότεροι από 60 αγνοούμενοι μετά τη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης Καράτσι