Οπαδοί της Νορβηγίας «πλημμύρισαν» τη Νέα Υόρκη και... τράβηξαν κουπί στην Times Square και το μετρό, δείτε βίντεο
SPORTS
Νέα Υόρκη εθνική Νορβηγίας Times Square Μουντιάλ 2026 Βίκινγκ

Οπαδοί της Νορβηγίας «πλημμύρισαν» τη Νέα Υόρκη και... τράβηξαν κουπί στην Times Square και το μετρό, δείτε βίντεο

Φορώντας τα χαρακτηριστικά χρώματα της χώρας τους, μπλε και κόκκινο, ανέβηκαν σε μία κερκίδα στη διάσημη πλατεία και πραγματοποίησαν τον εμβληματικό τους πανηγυρισμό

Οπαδοί της Νορβηγίας «πλημμύρισαν» τη Νέα Υόρκη και... τράβηξαν κουπί στην Times Square και το μετρό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χιλιάδες οπαδοί της εθνικής Νορβηγίας βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα στη Νέα Υόρκη ενόψει του αγώνα κόντρα στη Σενεγάλη για τον δεύτερο αγώνα του ομίλου Ι του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο γήπεδο  Μέντοουλαντς, στο  Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι φίλαθλοι της Νορβηγίας φορώντας τα χαρακτηριστικά χρώματα της χώρας τους μπλε και κόκκινο ανέβηκαν σε μία κερκίδα στην Times Square και πραγματοποίησαν το εμβληματικό τους πανηγυρισμό, κάνοντας κουπί λες και βρίσκονται σε βάρκα βίκινγκ. Όλοι έκαναν συγχρονισμένα την ίδια κίνηση και ταυτόχρονα έβγαλαν μία δυνατή κραυγή.

Όλοι συμμετείχαν στους εορτασμούς των Νορβηγών, ακόμα και ο NJ Devil, της μασκότ των New Jersey Devils της NHL (National Hockey League, Εθνικό Πρωτάθλημα Χόκεϊ).

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνονται οι Νορβηγοί να τραγουδούν συνθήματα και να χτυπούν παλαμάκια ρυθμικά. Τον παλμό δίνει ένας οπαδός με μεγάφωνο και στη συνέχεια ακολουθούν και οι άλλοι.

Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης. Μερικοί οπαδοί κάθισαν κάτω σε ένα βαγόνι και άρχισαν να κάνουν «κωπηλασία» εντυπωσιάζοντας τους άλλους επιβάτες του τρένου που προφανώς έρχονται πρώτη φορά αντιμέτωποι με ένα τέτοιο θέαμα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης