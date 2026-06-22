Δείτε βίντεο: Αυτοκίνητο χτυπά διαδηλώτρια έξω από κέντρο κράτησης μεταναστών της ICE στο Νιού Τζέρσεϊ

Σκληρές εικόνες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της Ημέρας του Πατέρα έξω από κλειστή δομή στο Νιούαρκ, όπου ακτιβιστές είχαν συγκεντρωθεί διαδηλώνοντας υπέρ της απελευθέρωσης κρατουμένων που είναι πατέρες





Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα να κρατά ανάποδα αμερικανική σημαία – σύμβολο διαμαρτυρίας και πολιτικής αντίθεσης – ενώ βρίσκεται μπροστά από την είσοδο της εγκατάστασης στο Νιούαρκ.







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ICE deliberately ran her over. Psychopaths everywhere we turn. https://t.co/EJR0rfMK90 — Isabella (@Isabella7778a) June 22, 2026 Σύμφωνα με την οργάνωση Visible Brigade, ομάδα ακτιβιστών με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η γυναίκα είχε ταξιδέψει από τη Μινεσότα για να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η ίδια οργάνωση ανέφερε ότι, μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών της, δεν υπήρχαν πληροφορίες πως είχε αναζητήσει ιατρική φροντίδα.



Stands in road...



Is hit by car...



*Leftists:https://t.co/a7YmmqExtd pic.twitter.com/MQc65JcuN4 — Gaydolf Niggler (@GreatPompepeii) June 22, 2026

Καταγγελίες για εμπλοκή εργαζομένου της εταιρείας διαχείρισης Η Visible Brigade υποστήριξε επίσης ότι το όχημα οδηγούσε εργαζόμενος της GEO Group, της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται τη μονάδα κράτησης χωρητικότητας 1.000 ατόμων. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.



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Μέχρι στιγμής, ούτε η ICE ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έχουν απαντήσει σε αιτήματα για επίσημο σχόλιο σχετικά με τα γεγονότα.



Συγκέντρωση για την απελευθέρωση κρατούμενων πατέρων Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Ημέρας του Πατέρα, με δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το Delaney Hall ζητώντας την απελευθέρωση πατέρων που κρατούνται στην εγκατάσταση.



Συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Free the Dads» και «Free the Dads, Close the Camps», ενώ κρέμασαν γραβάτες στον εξωτερικό φράχτη ως συμβολική αναφορά στην ημέρα. Άλλοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στις πύλες του κέντρου κράτησης.



Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν την Κυριακή, κατά τη Γιορτή του Πατέρα, έξω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ , όταν διαδηλώτρια που συμμετείχε σε κινητοποίηση υπέρ κρατουμένων πατέρων παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και σημειώθηκε στο περιθώριο διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), όπως αναφέρει η New York Post Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα να κρατά ανάποδα αμερικανική σημαία – σύμβολο διαμαρτυρίας και πολιτικής αντίθεσης – ενώ βρίσκεται μπροστά από την είσοδο της εγκατάστασης στο Νιούαρκ.Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα κόκκινο Dodge Challenger προσεγγίζει το σημείο και χτυπά τη διαδηλώτρια, η οποία πέφτει στο έδαφος πριν απομακρυνθεί από την πορεία του οχήματος. Το αυτοκίνητο συνεχίζει χωρίς να σταματήσει, ενώ ακούγονται φωνές από τους υπόλοιπους συγκεντρωμένους.Σύμφωνα με την οργάνωση Visible Brigade, ομάδα ακτιβιστών με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η γυναίκα είχε ταξιδέψει από τη Μινεσότα για να συμμετάσχει στη διαμαρτυρία και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η ίδια οργάνωση ανέφερε ότι, μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών της, δεν υπήρχαν πληροφορίες πως είχε αναζητήσει ιατρική φροντίδα.Η Visible Brigade υποστήριξε επίσης ότι το όχημα οδηγούσε εργαζόμενος της GEO Group, της ιδιωτικής εταιρείας που διαχειρίζεται τη μονάδα κράτησης χωρητικότητας 1.000 ατόμων. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ακόμη ότι, λίγο μετά το περιστατικό, πράκτορες της ICE χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού εναντίον των συγκεντρωμένων.Μέχρι στιγμής, ούτε η ICE ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) έχουν απαντήσει σε αιτήματα για επίσημο σχόλιο σχετικά με τα γεγονότα.Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Ημέρας του Πατέρα, με δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το Delaney Hall ζητώντας την απελευθέρωση πατέρων που κρατούνται στην εγκατάσταση.Συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Free the Dads» και «Free the Dads, Close the Camps», ενώ κρέμασαν γραβάτες στον εξωτερικό φράχτη ως συμβολική αναφορά στην ημέρα. Άλλοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στις πύλες του κέντρου κράτησης.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης ότι, παρά την Ημέρα του Πατέρα, ακυρώθηκαν οι επισκέψεις συγγενών που επιθυμούσαν να δουν τους κρατούμενους συγγενείς τους.



Συνεχίζονται οι εντάσεις γύρω από το Delaney Hall Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Delaney Hall βρίσκεται στο επίκεντρο κινητοποιήσεων εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εκατοντάδες κρατούμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μετανάστες, προχώρησαν πρόσφατα σε απεργία πείνας καταγγέλλοντας απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.



Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, οι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως αλλοιωμένα τρόφιμα, υπερπλήρεις θαλάμους χωρίς κλιματισμό και καθυστερήσεις ή αδιαφορία στην εξέταση των μεταναστευτικών τους υποθέσεων.



Οι ομοσπονδιακές αρχές απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποβαθμίζουν την έκταση της κινητοποίησης των κρατουμένων. Σε δήλωσή τους προς το NJ.com, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξαν ότι η ICE «διατηρεί υψηλότερα πρότυπα κράτησης από τα περισσότερα αμερικανικά σωφρονιστικά ιδρύματα που φιλοξενούν Αμερικανούς πολίτες».



Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις έξω από την εγκατάσταση. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, 12 διαδηλωτές συνελήφθησαν με την κατηγορία της επίθεσης σε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς, ενώ αρκετοί από αυτούς προέρχονταν από άλλες πολιτείες. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, τουλάχιστον δύο από τους συλληφθέντες συνδέονται με οργανώσεις που ζητούν το κλείσιμο του Delaney Hall και την κατάργηση της ICE.