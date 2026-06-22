Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Ιρανικό σχέδιο για επίθεση στον πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, αποκάλυψαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες
Ιρανικό σχέδιο για επίθεση στον πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, αποκάλυψαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες
Ο Ρόνεν Μπαρ και η σύζυγός του απομακρύνθηκαν εκτάκτως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που βρίσκονταν και επέστρεψαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας έπειτα από πληροφορίες για πιθανή επίθεση κατά του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, με καθοδήγηση από το Ιράν. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνσή του, μαζί με τη σύζυγό του, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η επιστροφή τους στο Ισραήλ.
Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ και η σύζυγός του, Ντάφνα Μπαρ-Αγκάσι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω έκτακτης προειδοποίησης ασφαλείας. Σήμερα, πηγές δήλωσαν στο Channel 13 ότι η απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε εξαιτίας προειδοποίησης για ιρανική απειλή εναντίον του.
Ο Ρόνεν Μπαρ και η σύζυγός του συμμετείχαν πρόσφατα σε ειδικό συνέδριο για θέματα ασφάλειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην εκδήλωση συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών από διάφορες χώρες του κόσμου.
Την ίδια ώρα, πάντως, πηγή προσκείμενη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας φιλοξένησε οποιαδήποτε διάσκεψη στην οποία συμμετείχε ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ.
Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν φιλοξένησε τέτοια διάσκεψη, ούτε πρόσφατα ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, απέρριψε και τους ισχυρισμούς περί περιστατικού που συνδέεται με την απομάκρυνση του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «εντελώς αβάσιμες».
Τέλος, υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν σταθερή πολιτική μη ανάμειξης στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις του Ισραήλ και δεν πρόκειται να εμπλακούν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ή εσωτερικές πολιτικές διεργασίες της χώρας.
Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ και η σύζυγός του, Ντάφνα Μπαρ-Αγκάσι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω έκτακτης προειδοποίησης ασφαλείας. Σήμερα, πηγές δήλωσαν στο Channel 13 ότι η απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε εξαιτίας προειδοποίησης για ιρανική απειλή εναντίον του.
Ο Ρόνεν Μπαρ και η σύζυγός του συμμετείχαν πρόσφατα σε ειδικό συνέδριο για θέματα ασφάλειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην εκδήλωση συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών από διάφορες χώρες του κόσμου.
Την ίδια ώρα, πάντως, πηγή προσκείμενη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας φιλοξένησε οποιαδήποτε διάσκεψη στην οποία συμμετείχε ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ.
Η ίδια πηγή τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν φιλοξένησε τέτοια διάσκεψη, ούτε πρόσφατα ούτε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, απέρριψε και τους ισχυρισμούς περί περιστατικού που συνδέεται με την απομάκρυνση του πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «εντελώς αβάσιμες».
Τέλος, υπογράμμισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν σταθερή πολιτική μη ανάμειξης στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις του Ισραήλ και δεν πρόκειται να εμπλακούν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις ή εσωτερικές πολιτικές διεργασίες της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα