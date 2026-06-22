Τραγωδία στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο ενώ έλειπε η μητέρα τους

Κύμα καύσωνα σε όλη τη χώρα

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Δύο παιδιά,, βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Δευτέρας, μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στο, στη νότια Γαλλία, εν μέσω καύσωνα.«Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν καθοριστεί ακόμη, ωστόσο προκρίνεται το σενάριο να έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εισαγγελέας του Καρπαντρά, Ελέν Μουρζ.Όπως μεταδίδει το BFMTV, τα παιδιά εντοπίστηκαν γύρω στις 13:10 (τοπική ώρα, 14:10 στην Ελλάδα). Τα δύο παιδιά ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, στον χώρο στάθμευσης της κατοικίας τους, αφού η μητέρα τους είχε επιστρέψει από τα ψώνια.Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους.Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι. Οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν ότι τα δύο νήπια μπήκαν στο αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η 33χρονη μητέρα τους.Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα με 49 διαμερίσματα (τα μισά της χώρας) να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το μέγιστο επίπεδο προειδοποίησης, κάτι το πρωτόγνωρο.Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας κάνει λόγο για «τη θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία, σε όλους τους μήνες». Συνολικά, το 90% και πλέον του πληθυσμού θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα καύσωνα.Αυτός ο καύσωνας, έπειτα από ένα πρώτο ανάλογο φαινόμενο στις αρχές Μαΐου, είναι «ασυνήθιστης έντασης, παρόμοιος με εκείνον του Αυγούστου του 2003», ο οποίος προκάλεσε σχεδόν 15.000 θανάτους στη Γαλλία, με τη «διάρκειά του να μην έχει καθοριστεί», σύμφωνα με τη Météo-France.Χθες, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με την περιφέρεια. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία, ανέφερε η αρχή Πολιτικής Προστασίας.