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Κατάσχεση ρεκόρ στην Αυστραλία: Εντοπίστηκαν 2,7 τόνοι κοκαΐνης αξίας 500 εκατ. ευρώ σε υπόγεια καταφύγια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατάσχεση ρεκόρ στην Αυστραλία: Εντοπίστηκαν 2,7 τόνοι κοκαΐνης αξίας 500 εκατ. ευρώ σε υπόγεια καταφύγια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας - Συνελήφθησαν δύο άτομα που επιχείρησαν να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος - Πώς έγινε η εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα
Σε μία κατάσχεση ρεκόρ προχώρησε η Αστυνομίας της Αυστραλίας, καθώς εντόπισε 2,7 τόνους κοκαΐνης σε υπόγεια καταφύγια σε μια ιδιοκτησία κοντά στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας.
Όπως αναφέρει στη σημερινή της ανακοίνωση η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (Australian Federal Police) η κοκαΐνη, της οποίας η αξία εκτιμάται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ($572 εκατ. ή 816 εκατ. δολάρια Αυστραλίας), ήταν κρυμμένη σε πλαστικά δοχεία μέσα σε τρία εμπορευματοκιβώτια κάτω από ψεύτικα δάπεδα σε μια ιδιοκτησία στο Λοντοντέρι.
Η ποσότητα ανακαλύφθηκε την Παρασκευή (19/6) σε μια ημιαστική ιδιοκτησία στα δυτικά του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για εισαγωγή ναρκωτικών κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, τόνισε η αστυνομία.
Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 25 ετών, καθώς φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια. Και οι δύο κατηγορούνται για το αδίκημα της κατοχής εμπορικής ποσότητας παράνομα εισαγόμενου ναρκωτικού που υπόκειται σε συνοριακό έλεγχο, το οποίο επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο το Σάββατο, κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης.
Όπως αναφέρει στη σημερινή της ανακοίνωση η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας (Australian Federal Police) η κοκαΐνη, της οποίας η αξία εκτιμάται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ($572 εκατ. ή 816 εκατ. δολάρια Αυστραλίας), ήταν κρυμμένη σε πλαστικά δοχεία μέσα σε τρία εμπορευματοκιβώτια κάτω από ψεύτικα δάπεδα σε μια ιδιοκτησία στο Λοντοντέρι.
A burnt out truck near Mackay has led police to the biggest cocaine bust in Australian history. Almost three tonnes was seized in Sydney, worth close to $1bn. pic.twitter.com/x9zK6SOUBi— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) June 22, 2026
Η ποσότητα ανακαλύφθηκε την Παρασκευή (19/6) σε μια ημιαστική ιδιοκτησία στα δυτικά του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο έρευνας για μια εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για εισαγωγή ναρκωτικών κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, τόνισε η αστυνομία.
Πώς έγινε η εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα, συνελήφθησαν δύο άνδρες
Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 21 και 25 ετών, καθώς φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια. Και οι δύο κατηγορούνται για το αδίκημα της κατοχής εμπορικής ποσότητας παράνομα εισαγόμενου ναρκωτικού που υπόκειται σε συνοριακό έλεγχο, το οποίο επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο το Σάββατο, κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση καταδίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία η κοκαΐνη εισήχθη λαθραία στην Αυστραλία μέσω της μικρής πόλης Midge Point στο Βόρειο Κουίνσλαντ, πριν μεταφερθεί στο Σίδνεϊ κατόπιν εντολής μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Η έφοδος στην ιδιοκτησία του Λοντοντέρι αποτελούσε μέρος της «Επιχείρησης Minjiang», η οποία ξεκίνησε τον Μάιο, όταν βρέθηκαν 40 κιλά κοκαΐνης να επιπλέουν στα νερά κοντά σε μια ράμπα σκαφών στο Midge Point. Άλλα έξι άτομα στο Κουίνσλαντ και στη Νέα Νότια Ουαλία συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησαν μετά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη, όπως ανέφερε η αστυνομία την περασμένη εβδομάδα. Ένα φερόμενο ως «μητρικό-πλοίο», το οποίο υποψιάζονται ότι συμμετείχε στην επιχείρηση λαθρεμπορίου, έχει κατασχεθεί στις Νήσους Σολομώντος.
Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Στίβεν Τζέι, υπογράμμισε πως αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει «πόσο άρτια οργανωμένα και αποφασιστικά είναι αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, καθώς και τα ακραία μέτρα στα οποία είναι διατεθειμένα να καταφύγουν για να αποκομίσουν κέρδος. Οι έρευνες σχετικά με την προέλευση των ναρκωτικών συνεχίζονται, και θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς και εγχώριους εταίρους μας στις διωκτικές αρχές για να εντοπίσουμε τα εγκληματικά συνδικάτα και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στη διευκόλυνση αυτής της φερόμενης απόπειρας εισαγωγής ναρκωτικών».
Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Στίβεν Τζέι, υπογράμμισε πως αυτή η υπόθεση αποκαλύπτει «πόσο άρτια οργανωμένα και αποφασιστικά είναι αυτά τα εγκληματικά δίκτυα, καθώς και τα ακραία μέτρα στα οποία είναι διατεθειμένα να καταφύγουν για να αποκομίσουν κέρδος. Οι έρευνες σχετικά με την προέλευση των ναρκωτικών συνεχίζονται, και θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς και εγχώριους εταίρους μας στις διωκτικές αρχές για να εντοπίσουμε τα εγκληματικά συνδικάτα και οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται στη διευκόλυνση αυτής της φερόμενης απόπειρας εισαγωγής ναρκωτικών».
Αυστραλία μια κερδοφόρα αγορά για το εμπόριο ναρκωτικώνΗ Αυστραλία αποτελεί μια κερδοφόρα αγορά για το εμπόριο ναρκωτικών, με την κοκαΐνη να πωλείται συνήθως γύρω στα 300 δολάρια Αυστραλίας (210$, 184€) ανά γραμμάριο, σύμφωνα με ένα σύστημα παρακολούθησης παράνομων ναρκωτικών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Παράλληλα, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης στον κόσμο, σύμφωνα με την περσινή Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ.
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