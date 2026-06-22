Κατάσχεση ρεκόρ στην Αυστραλία: Εντοπίστηκαν 2,7 τόνοι κοκαΐνης αξίας 500 εκατ. ευρώ σε υπόγεια καταφύγια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας - Συνελήφθησαν δύο άτομα που επιχείρησαν να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος - Πώς έγινε η εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα