Τουλάχιστον 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ
ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ

Τουλάχιστον 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ

Το περιστατικό αποδίδεται σε ατύχημα και όχι σε σαμποτάζ – Καθησυχαστικός ο υπουργός Ενέργειας για τις εξαγωγές LNG

Τουλάχιστον 13 νεκροί και 66 τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 66 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρας Λαφάν στο Κατάρ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργού Ενέργειας της χώρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ατύχημα και δεν συνδέεται με κάποια επιθετική ενέργεια ή πράξη δολιοφθοράς. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διαχείρισης της κατάστασης.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα και τις αγορές, τονίζοντας ότι το συμβάν δεν αναμένεται να επηρεάσει ούτε τις εξαγωγές ενέργειας ούτε την κάλυψη των εγχώριων αναγκών της χώρας.



Σε δήλωσή του ανέφερε ότι «το συμβάν δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τις εξαγωγές ή τις τοπικές απαιτήσεις», υπογραμμίζοντας τη σταθερότητα της ενεργειακής παραγωγής.

Κλείσιμο


Η περιοχή Ρας Λαφάν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα του Κατάρ και παγκόσμιο κόμβο για την παραγωγή και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό στις εγκαταστάσεις της ιδιαίτερα σημαντικό για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

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