Σε σταθερή κατάσταση το τρίχρονο αγοράκι που πέταξαν μέσα στους κροκόδειλους στη Βρετανία
Σε σταθερή κατάσταση το τρίχρονο αγοράκι που πέταξαν μέσα στους κροκόδειλους στη Βρετανία
Ο 30χρονος που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση - Η αστυνομία δεν θεωρεί ότι είναι σε θέσει να δώσει κατάθεση
Το αγόρι τριών ετών που τραυματίστηκε βαριά όταν ένας άνδρας το πέταξε μέσα στον χώρο όπου βρίσκονταν κροκόδειλοι είναι πλέον καλύτερα και η κατάστασή του δεν θεωρείται κρίσιμη.
Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη σε ζωολογικό κήπο στο Κέμπριτζσάιρ.
Ο 30χρονος άνδρας που πέταξε το παιδί έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Φαίνεται να πάσχει από μαθησιακές δυσκολίες και ήταν στον ζωολογικό κήπο συνοδεία φροντιστών.
Δεν φαίνεται να γνώριζε το παιδί, λένε οι Αρχές.
Ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ως τις 18 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία, όπως αναφέρει το BBC, δεν θεωρεί ότι είναι σε θέσει να δώσει κατάθεση.
Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε.
Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη σε ζωολογικό κήπο στο Κέμπριτζσάιρ.
Ο 30χρονος άνδρας που πέταξε το παιδί έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Φαίνεται να πάσχει από μαθησιακές δυσκολίες και ήταν στον ζωολογικό κήπο συνοδεία φροντιστών.
Δεν φαίνεται να γνώριζε το παιδί, λένε οι Αρχές.
Ο 30χρονος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ως τις 18 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία, όπως αναφέρει το BBC, δεν θεωρεί ότι είναι σε θέσει να δώσει κατάθεση.
Η αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι κανένας από τους κροκόδειλους δεν θανατώθηκε.
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