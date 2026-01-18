Γροιλανδία: Οι πάγοι λιώνουν, νέες οδοί ναυσιπλοΐας ανοίγουν, η αξία της εκτοξεύεται - Ο Τραμπ και οι επιδιώξεις Κίνας, Ρωσίας

Η κλιματική κρίση επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Αρκτική, καθιστώντας τη Γροιλανδία κλειδί για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων, και ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βλέπει στην περιοχή μια μοναδική ευκαιρία για οικονομική και στρατηγική κυριαρχία