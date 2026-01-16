Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο στη Μινεσότα και μετά συνέλαβαν το προσωπικό
Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο στη Μινεσότα και μετά συνέλαβαν το προσωπικό
«Θα ήταν περήφανη για σένα η μαμά σου;» τους φώναζαν περαστικοί ενώ προχωρούσαν στις συλλήψεις τριών μεταναστών
Aξιωματικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων φέρεται να συνέλαβαν τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικανικού εστιατορίου έξω από τη Μινεάπολη της Μινεσότα, αφού πρώτα έφαγαν μεσημεριανό στη συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης.
Σύμφωνα με τον Indipendent, αρχικά γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα, τέσσερις αξιωματικοί της ICE έφαγαν σε ένα οικογενειακό μεξικανικό εστιατόριο στο Γουίλμαρ της Μινεσότα, που βρίσκεται περίπου 85 μίλια δυτικά της Μινεάπολης.
Μάρτυρες, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες των αξιωματικών στο εστιατόριο και βίντεο από τη σύλληψη, δήλωσαν ότι το προσωπικό φαινόταν «φοβισμένο».
Ώρες αργότερα, γύρω στις 8:30 μ.μ., οι περαστικοί είπαν ότι είδαν αστυνομικούς της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού από το εστιατόριο, κοντά σε μια εκκλησία. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι αστυνομικοί ακολούθησαν το προσωπικό του εστιατορίου, αφού έκλεισαν για το βράδυ.
Οι περαστικοί που ήταν παρόντες τη στιγμή της σύλληψης αποδοκίμασαν τους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν: «Θα ήταν περήφανη για σένα η μαμά σου αυτή τη στιγμή;», τους φώναξαν μεταξύ άλλων.
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταλεί στη Μινεσότα για να καταπολεμήσουν τις κοινότητες μεταναστών που η κυβέρνηση έχει κατηγορήσει ότι εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και έχουν διαπράξει αχαλίνωτη απάτη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση κατά της παράτυπης μετανάστευσης, γνωστή ως «Επιχείρηση Metro Surge», έχει προκαλέσει χάος στις πόλεις καθώς αυξάνεται ο αριθμός των βίαιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτών και αξιωματικών της ICE. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα συνεχίζονται από τότε που ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση φαίνεται να στοχεύουν τοποθεσίες όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να εργάζονται παράτυποι μετανάστες.
Σύμφωνα με τον Indipendent, αρχικά γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα, τέσσερις αξιωματικοί της ICE έφαγαν σε ένα οικογενειακό μεξικανικό εστιατόριο στο Γουίλμαρ της Μινεσότα, που βρίσκεται περίπου 85 μίλια δυτικά της Μινεάπολης.
Μάρτυρες, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες των αξιωματικών στο εστιατόριο και βίντεο από τη σύλληψη, δήλωσαν ότι το προσωπικό φαινόταν «φοβισμένο».
ICE agents were verbally assaulted by patrons at a Mexican restaurant in MN. https://t.co/uHR9LqMbic pic.twitter.com/EUzEsmnRYC— TMZ (@TMZ) January 15, 2026
Του έστησαν καρτέρι
Ώρες αργότερα, γύρω στις 8:30 μ.μ., οι περαστικοί είπαν ότι είδαν αστυνομικούς της ICE να συλλαμβάνουν τρία μέλη του προσωπικού από το εστιατόριο, κοντά σε μια εκκλησία. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι αστυνομικοί ακολούθησαν το προσωπικό του εστιατορίου, αφού έκλεισαν για το βράδυ.
Οι περαστικοί που ήταν παρόντες τη στιγμή της σύλληψης αποδοκίμασαν τους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν: «Θα ήταν περήφανη για σένα η μαμά σου αυτή τη στιγμή;», τους φώναξαν μεταξύ άλλων.
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν σταλεί στη Μινεσότα για να καταπολεμήσουν τις κοινότητες μεταναστών που η κυβέρνηση έχει κατηγορήσει ότι εκμεταλλεύονται τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και έχουν διαπράξει αχαλίνωτη απάτη.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση κατά της παράτυπης μετανάστευσης, γνωστή ως «Επιχείρηση Metro Surge», έχει προκαλέσει χάος στις πόλεις καθώς αυξάνεται ο αριθμός των βίαιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολιτών και αξιωματικών της ICE. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα συνεχίζονται από τότε που ένας αξιωματικός της ICE πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη την περασμένη εβδομάδα.
Στοχευμένες έρευνες
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση φαίνεται να στοχεύουν τοποθεσίες όπου πιστεύουν ότι ενδέχεται να εργάζονται παράτυποι μετανάστες.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το CBS News ανέφερε ότι κι άλλα μεξικανικά εστιατόρια που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης υποχρεώθηκαν να κλείσουν έπειτα από συλλήψεις προσωπικού από την ICE.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα