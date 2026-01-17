Η Γροιλανδία ως πρώτη γραμμή άμυνας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ: Δείτε τους χάρτες που εξηγούν γιατί ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς την απόκτησή της

Αν η Ρωσία ή η Κίνα εκτόξευαν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των ΗΠΑ, πολλοί από αυτούς θα διέρχονταν πάνω από τη Γροιλανδία

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τις αεροπορικές και ναυτικές περιπολίες στα συγκεκριμένα ύδατα.Το νησί διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ. Κατά μήκος της συντομότερης αεροπορικής διαδρομής μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον -ενός τόξου που είναι γνωστό ως «μέγιστη κύκλια απόσταση»- η Γροιλανδία βρίσκεται περίπου στο μέσο. Για τον λόγο αυτό θεωρείται η πρώτη γραμμή άμυνας του ΝΑΤΟ σε μεγάλο μέρος της Αρκτικής.Σε περίπτωση που η Ρωσία ή η Κίνα εκτόξευαν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί από αυτούς εκτιμάται ότι θα διέρχονταν πάνω από τη Γροιλανδία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ διατηρούν στο νησί βάση της Διαστημικής Δύναμης, η οποία παρακολουθεί συνεχώς τον ουρανό για ενδεχόμενες απειλές.Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν πρόσθετο εξοπλισμό ανίχνευσης πυραύλων στη Γροιλανδία και σε κοντινές περιοχές.Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους διέθεταν στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Γροιλανδία. Οι δυνάμεις που στάθμευαν εκεί παρακολουθούσαν σοβιετικά πλοία και υποβρύχια και ήταν έτοιμες να υπερασπιστούν το νησί σε περίπτωση εισβολής ή επίθεσης.Σήμερα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει περιοριστεί σημαντικά, με περίπου 150 στρατιώτες να παραμένουν στο νησί, αριθμός αισθητά μειωμένος σε σχέση με το ανώτατο επίπεδο των περίπου 15.000 στρατιωτών που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν.