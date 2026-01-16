Έβαλε τα κλάματα σε ζωντανή σύνδεση η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία Νόναλντ Τραμπ

Η Βίβιαν Μότσφελντ «έσπασε» on air αναφερόμενη στα όσα συμβαίνουν με τη διεκδίκηση της χώρας της από τον Τραμπ

Έβαλε τα κλάματα σε ζωντανή σύνδεση η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, βίντεο
Τα κλάματα έβαλε σε ζωντανή σύνδεση η υπουργός εξωτερικών της Γροιλανδίας, περιγράφοντας την πίεση που υφίσταται μετά τις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την επιβολή αμερικανικής κυριαρχίας στην χώρα της.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Βίβιαν Μότσφελντ, φάνηκε να δακρύζει όταν αναφέρθηκε στην «τεράστια πίεση» που δέχτηκε λόγω των απειλών του Αμερικανού προέδρου για κατάληψη του γροιλανδικού εδάφους.

«Συγκινούμαι πολύ, είμαι καταβεβλημένη»


«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολλοί», ανέφερε σε συνέντευξή της στο εθνικό δίκτυο KNR μετά τις συνομιλίες. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: Είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά τις τελευταίες μέρες, φυσικά…», πρόλαβε να προσθέσει πριν την πάρουν τα δάκρυα.

«Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες», κατάφερε τελικά να πει.

Παραμένει δυνατή η κυβέρνηση της Γροιλανδίας


Κλείσιμο
Παράλληλα, η υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παραμένει δυνατή και υποσχέθηκε να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια», προσθέτοντας: «Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε καθώς συνεχίζουμε το έργο μας».

Σημειώνεται ότι η Μότσφελντ συναντήθηκε χθες μαζί με με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, σε συνομιλίες που κατέληξαν σε διαφωνία για τη Γροιλανδία που έχει... ανοίξει για τα καλά την όρεξη του Τραμπ.
