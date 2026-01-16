Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και έχω κάνει εξαιρετική δουλειά, λέει ο Τραμπ
Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και έχω κάνει εξαιρετική δουλειά, λέει ο Τραμπ
Νωρίτερα, απείλησε με δασμούς όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία
Ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτοχαρακτηριζόμενος ως «ο βασιλιάς των δασμών», απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως εργαλείο πίεσης απέναντι σε τρίτες χώρες, ώστε να συναινέσουν στην προσάρτηση της Γροιλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να ελέγξει τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι είναι στρατηγικής σημασίας. Οι τοποθετήσεις του, ωστόσο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από την Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, αλλά και από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βουλευτές του αμερικανικού Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα.
Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υγειονομική περίθαλψη στον Λευκό Οίκο, όπου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο –όπως είπε– η απειλή επιβολής δασμών ανάγκασε άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αποδεχθούν υψηλότερες τιμές φαρμάκων, ώστε να μειωθούν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία», δήλωσε. «Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία, γιατί τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μπορεί να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε το ύψος των ενδεχόμενων δασμών ούτε ποιες χώρες θα στοχοποιούνταν. Παράλληλα, εκκρεμεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο μπορεί να αποφανθεί ανά πάσα στιγμή για τη νομιμότητα των δασμών που ο Τραμπ επέβαλε μονομερώς διεθνώς.
«Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και ο βασιλιάς των δασμών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ελπίζω να κερδίσουμε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι ντροπή για τη χώρα μας».
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του να ελέγξει τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, υποστηρίζοντας ότι είναι στρατηγικής σημασίας. Οι τοποθετήσεις του, ωστόσο, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από την Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, αλλά και από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και βουλευτές του αμερικανικού Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα.
Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υγειονομική περίθαλψη στον Λευκό Οίκο, όπου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο –όπως είπε– η απειλή επιβολής δασμών ανάγκασε άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αποδεχθούν υψηλότερες τιμές φαρμάκων, ώστε να μειωθούν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία», δήλωσε. «Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες αν δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία, γιατί τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Μπορεί να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε το ύψος των ενδεχόμενων δασμών ούτε ποιες χώρες θα στοχοποιούνταν. Παράλληλα, εκκρεμεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο μπορεί να αποφανθεί ανά πάσα στιγμή για τη νομιμότητα των δασμών που ο Τραμπ επέβαλε μονομερώς διεθνώς.
«Είμαι ο βασιλιάς των δασμών και ο βασιλιάς των δασμών έχει κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ελπίζω να κερδίσουμε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, γιατί αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι ντροπή για τη χώρα μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα