Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ, λέει ο Λευκός Οίκος

ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος

Ως σήμερα Πέμπτη στη Γροιλανδία επιχειρούν 15 Γάλλοι, 13 Γερμανοί, 3 Σουηδοί, 2 Νορβηγοί, 2 Φινλανδοί, 1 Βρετανός και ένας Ολλανδός

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν παραγωγική, ενώ προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ για το έδαφος αυτό.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει» το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

«Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
