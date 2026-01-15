Τραμπ για Ρεζά Παχλαβί: «Πολύ συμπαθής, αλλά δεν ξέρω αν θα τον αποδεχθούν οι Ιρανοί»
Τραμπ για Ρεζά Παχλαβί: «Πολύ συμπαθής, αλλά δεν ξέρω αν θα τον αποδεχθούν οι Ιρανοί»
Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος της Τεχεράνης, αλλά εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τη στήριξη του εξόριστου αντικαθεστωτικού
Αμφιβολίες για το κατά πόσο ο εξόριστος Ιρανός αντικαθεστωτικός Ρεζά Παχλαβί θα μπορούσε να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη στο εσωτερικό του Ιράν, ώστε να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.
Σε δηλώσεις του στο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρεζά Παχλαβί «πολύ συμπαθή», ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την αποδοχή των Ιρανών σε περίπτωση που επιχειρούσε να ηγηθεί της χώρας μετά από μια ενδεχόμενη πολιτική μετάβαση.
«Φαίνεται πολύ συμπαθής, αλλά δεν ξέρω πώς θα γινόταν δεκτός μέσα στη δική του χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. «Και, ειλικρινά, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Δεν γνωρίζω αν η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του και, φυσικά, αν το έκανε, αυτό θα ήταν αποδεκτό και για μένα».
Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν να καταρρεύσει, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα ή τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια εξέλιξη.
Παρότι έχει επανειλημμένα απειλήσει με παρέμβαση υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε την Τετάρτη επιφυλακτικός ως προς την πλήρη πολιτική στήριξη του Ρεζά Παχλαβί, γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο οποίος ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.
Οι δηλώσεις του Τραμπ ενισχύουν την αμφισβήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ο Παχλαβί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε μια μεταβατική περίοδο στο Ιράν, ιδίως μετά και την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν σκοπεύει να τον συναντήσει.
Ο Ρεζά Παχλαβί, 65 ετών, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται εκτός Ιράν από την περίοδο πριν από την ανατροπή του πατέρα του. Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο προβεβλημένες φωνές της ιρανικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, στηρίζοντας ενεργά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ενώ πρόσφατα κάλεσε τους διαδηλωτές σε εξέγερση και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει στη χώρα.
