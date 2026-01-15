Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Συνάντηση Γκράχαμ με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί: Δώρο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again»
Ο Αμερικανός γερουσιαστής, που από την πρώτη στιγμή τάσσεται υπέρ στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, συναντήθηκε με τον εξόριστο διάδοχο – Συμβολικό μήνυμα με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις
Συνάντηση με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί είχε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Κατά τη συνάντηση, ο Γκράχαμ προσέφερε στον Παχλαβί δύο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again».
Το σύνθημα παραπέμπει ευθέως στη γνωστή φράση «Make America Great Again» και εκλαμβάνεται ως συμβολική δήλωση στήριξης σε ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον για το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και διεθνών πιέσεων προς την Τεχεράνη.
Ο Ρέζα Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ζει εδώ και δεκαετίες εκτός χώρας και προβάλλεται από μέρος της ιρανικής διασποράς ως συμβολική μορφή της αντιπολίτευσης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς, χωρίς ωστόσο να διαδραματίζει επίσημο πολιτικό ρόλο.
Meeting with @PahlaviReza, the exiled crown prince of Iran.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 14, 2026
We stand with the people of Iran and against the brutal regime.
Make Iran Great Again. pic.twitter.com/4eNcBwIqmQ
Σταθερή γραμμή υπέρ στρατιωτικής δράσηςΟ Λίντσει Γκράχαμ έχει επανειλημμένα ταχθεί δημόσια υπέρ μιας σκληρής στάσης απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ακόμη και την ανάγκη στρατιωτικής επιχείρησης, εφόσον – όπως έχει δηλώσει – η Τεχεράνη συνεχίσει τις ενέργειες που, κατά την άποψή του, αποσταθεροποιούν την περιοχή.
