Συνάντηση Γκράχαμ με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί: Δώρο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Γερουσιαστής ΗΠΑ Ρεζά Παχλαβί

Ο Αμερικανός γερουσιαστής, που από την πρώτη στιγμή τάσσεται υπέρ στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, συναντήθηκε με τον εξόριστο διάδοχο – Συμβολικό μήνυμα με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις

Συνάντηση με τον διάδοχο του ιρανικού θρόνου Ρέζα Παχλαβί είχε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν. Κατά τη συνάντηση, ο Γκράχαμ προσέφερε στον Παχλαβί δύο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again».

Το σύνθημα παραπέμπει ευθέως στη γνωστή φράση «Make America Great Again» και εκλαμβάνεται ως συμβολική δήλωση στήριξης σε ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον για το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και διεθνών πιέσεων προς την Τεχεράνη.



Σταθερή γραμμή υπέρ στρατιωτικής δράσης

Ο Λίντσει Γκράχαμ έχει επανειλημμένα ταχθεί δημόσια υπέρ μιας σκληρής στάσης απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ακόμη και την ανάγκη στρατιωτικής επιχείρησης, εφόσον – όπως έχει δηλώσει – η Τεχεράνη συνεχίσει τις ενέργειες που, κατά την άποψή του, αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Ο Ρέζα Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ζει εδώ και δεκαετίες εκτός χώρας και προβάλλεται από μέρος της ιρανικής διασποράς ως συμβολική μορφή της αντιπολίτευσης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς, χωρίς ωστόσο να διαδραματίζει επίσημο πολιτικό ρόλο.

