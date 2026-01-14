Ρεζά Παχλαβί προς τον ιρανικό στρατό: «Εγκαταλείψτε το καθεστώς και προστατεύστε τον λαό»
Ρεζά Παχλαβί προς τον ιρανικό στρατό: «Εγκαταλείψτε το καθεστώς και προστατεύστε τον λαό»
Ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν κάλεσε τους συμπατριώτες του να συνεχίσουν να αγωνίζονται, θυμίζοντας το μήνυμα του Τραμπ ότι «έρχεται βοήθεια»
Ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος διάδοχος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, απηύθυνε για μία ακόμη φορά δημόσια έκκληση προς τα μέλη του ιρανικού στρατού να εγκαταλείψουν το καθεστώς και να συνταχθούν με τους διαδηλωτές, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν.
Σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), ο Παχλαβί διαβεβαίωσε τους πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ότι η αμερικανική βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, καλώντας τους παράλληλα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
«Συμπατριώτες μου, πιθανότατα θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βοήθεια έρχεται. Συνεχίστε τον αγώνα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα», ανέφερε στην αρχή της δήλωσής του.
Ο Ιρανός πρίγκιπας υποστήριξε ότι ανάμεσα στον ιρανικό λαό και το καθεστώς υπάρχει πλέον «μια θάλασσα αίματος», τονίζοντας ότι όσοι ευθύνονται για την καταστολή θα λογοδοτήσουν. Στη συνέχεια, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να σταματήσουν να υπερασπίζονται την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Έχω ένα ειδικό μήνυμα για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενωθείτε μαζί τους το συντομότερο δυνατό».
Υπενθυμίζεται ότι, την ώρα που κλιμακώνεται η ρητορική μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τις αιματηρές διαδηλώσεις, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε μυστική συνάντηση με τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.
Ο Γουίτκοφ και ο Ρεζά Παχλαβί συζήτησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις ταραχές, όπως αποκάλυψε το Axios. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων εδώ και πάνω από 2 εβδομάδες.
Ο Παχλάβι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μεταβατικός ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ιρανών.
Σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Τετάρτης μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), ο Παχλαβί διαβεβαίωσε τους πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ότι η αμερικανική βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, καλώντας τους παράλληλα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
«Συμπατριώτες μου, πιθανότατα θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βοήθεια έρχεται. Συνεχίστε τον αγώνα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα», ανέφερε στην αρχή της δήλωσής του.
Ο Ιρανός πρίγκιπας υποστήριξε ότι ανάμεσα στον ιρανικό λαό και το καθεστώς υπάρχει πλέον «μια θάλασσα αίματος», τονίζοντας ότι όσοι ευθύνονται για την καταστολή θα λογοδοτήσουν. Στη συνέχεια, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να σταματήσουν να υπερασπίζονται την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
«Έχω ένα ειδικό μήνυμα για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενωθείτε μαζί τους το συντομότερο δυνατό».
My compatriots,— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 13, 2026
The world has not just seen and heard your voice and courage, it is now responding.
By now, you have probably heard the message from the President of the United States. Help is on the way.
Continue the fight, as you have done so far.
Do not allow this regime… https://t.co/KfotmDo0br
Υπενθυμίζεται ότι, την ώρα που κλιμακώνεται η ρητορική μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με φόντο τις αιματηρές διαδηλώσεις, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε μυστική συνάντηση με τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν.
Ο Γουίτκοφ και ο Ρεζά Παχλαβί συζήτησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις ταραχές, όπως αποκάλυψε το Axios. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων εδώ και πάνω από 2 εβδομάδες.
Ο Παχλάβι προσπαθεί να τοποθετηθεί ως μεταβατικός ηγέτης σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ιρανών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα