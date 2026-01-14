Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα γίνει πέρα από οικονομική και στρατιωτική υπερδύναμη
«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και τι σημαίνει ισχύς, δεν είμαστε στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά χτίζουμε βήμα-βήμα για να γίνουμε μία τέτοια» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ώστε να εξελιχθεί σε «στρατιωτική υπερδύναμη», σημείωσε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κλειστή συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα.
«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και τι σημαίνει ισχύς… Δεν είμαστε στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά χτίζουμε βήμα-βήμα για να γίνουμε μία τέτοια» είπε στους ευρωβουλευτές της κεντροδεξιάς πολιτικής οικογένειας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε επίσης πως «Όμως είμαστε οικονομική υπερδύναμη… και πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας, ξανά και ξανά. Είναι όπως μια επιχείρηση - για να παραμείνει οικονομική υπερδύναμη».
Οι δηλώσεις της έγιναν τη στιγμή που αντιπροσωπεία από τη Δανία και τη Γροιλανδία ετοιμάζεται να συναντήσει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, εν μέσω αμερικανικών απειλών περί προσάρτησης του αυτόνομου νησιού.
Η φον ντερ Λάιεν τόνισε στους ευρωβουλευτές ότι το βασικό μήνυμα είναι πως η ΕΕ σέβεται το δικαίωμα των Γροιλανδών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, αλλά μπορούν να υπολογίζουν στη στήριξη των Ευρωπαίων. Οι παρεμβάσεις της ήρθαν λίγα μόλις λεπτά αφότου αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν η Γροιλανδία καλύπτεται από τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ - το λεγόμενο Άρθρο 42.7 της Συνθήκης.
«Υπάρχουν πολλές εικασίες για το τι πρέπει να γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει, τι ενδέχεται να γίνει» δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η ρήτρα θα ίσχυε σε περίπτωση αμερικανικής εισβολής στο πλούσιο σε ορυκτά δανικό έδαφος. Η Γροιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν αποτελεί τυπικά μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην κλειστή συνεδρίαση του ΕΛΚ, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε επίσης ότι έχει έρθει η ώρα η ΕΕ να αποκτήσει τη δική της ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας - κάτι που η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει το 2026. Όπως σημείωσε, δεν περιλαμβάνεται ακόμη στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2026, αλλά «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και τώρα είναι η σωστή στιγμή», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Η Γερμανίδα κεντροδεξιά πολιτικός απαρίθμησε τέλος τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ έχει ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες τους τελευταίους μήνες - από το πρόγραμμα ReArm ύψους έως 800 δισ. ευρώ, έως το κοινό πρόγραμμα προμηθειών SAFE, στο οποίο έχουν ενταχθεί 19 κράτη-μέλη.
