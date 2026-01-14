Bloomberg: Ο γαμπρός του Τραμπ και o Στιβ Γουίτκοφ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Πούτιν στη Μόσχα

Η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτόν τον μήνα, αν και τα σχέδια δεν είναι οριστικά και η χρονική στιγμή μπορεί να μετατεθεί λόγω της αναταραχής στο Ιράν